NBA: Dennis Schröder in Rangelei verwickelt - Franz Wagner Topscorer

Die Brooklyn Nets haben wohl auch die letzten Chancen auf einen Play-In-Platz verspielt. Die Orlando Magic dagegen machen einen wichtigen Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation.

Brooklyn Nets @ Indiana Pacers 111:133

Erst geschubst, dann verloren: Für Basketball-Weltmeister Dennis Schröder sind die Play-In-Plätze in der NBA in weite Ferne gerückt. Beim 111:133 seiner Brooklyn Nets gegen die Indiana Pacers war der DBB-Kapitän zudem in eine Rangelei mit Pacers-Forward Jalen Smith verwickelt.

In der Mitte des dritten Viertels riss Schröder seinem Gegenspieler aus Versehen die Brille vom Kopf, als seine Hand bei einem Wurfversuch im Gesicht von Smith landete. Der verlor daraufhin die Nerven und schubste Schröder mit den Händen, beide Spieler mussten voneinander getrennt werden. Smith flog für den Rest des Spiels vom Platz, Schröder durfte weitermachen, wurde wenig später ausgewechselt - und kam nur auf sieben Punkte.

Beste Scorer der Partie waren Cam Thomas (22) und Tyrese Haliburton (27 Punkte, 13 Assists)

Durch die zweite Niederlage in Folge haben die Nets weiter nur 29 Siege auf dem Konto und bei noch sechs verbleibenden Spielen kaum noch Chancen, die vor ihnen liegenden Atlanta Hawks (35 Siege) einzuholen.