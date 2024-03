NBA - Dennis Schröder über die Olympischen Spiele in Paris: "... dann können wir jeden schlagen"

Anzeige

Im exklusivem ran-Interview hat DBB-Kapitän Dennis Schröder über die Erwartungshaltung vor den Olympischen Spielen gesprochen. Zudem erklärt er, dass er gerne die deutsche Fahne tragen würde und wagt einen Blick in die Zukunft der Nationalmannschaft.

Von Christoph Dommisch und Felix von den Hoff

Nach dem WM-Titel im vergangenen Sommer, gehört die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zu den Mitfavoriten auf eine Medaille bei den Olympischen Sommerspiel in Paris.

Das komplette Interview mit Dennis Schröder findet ihr auf unserem YouTube-Kanal "ran NBA"

Wieder mit dabei sein wird natürlich DBB-Kapitän Dennis Schröder, der sich bei ran vorsichtig optimistisch zur deutschen Gruppe äußerte: "Wir haben immer den Ausrichter in der Gruppe. Frankreich ist ein starkes Team, vor allem, wenn Wemby (Victor Wembanyama; Anm. d. Red.) mit am Start ist. In Japan haben wir natürlich einen guten Job gegen Japan gemacht, aber die muss man immer respektieren. Wir müssen eine gute Vorbereitung haben als Team, dann ist schon was möglich."

Von einer gesteigerten Erwartungshaltung will der NBA-Star der Brooklyn Nets dennoch nichts wissen: "Im Endeffekt will ich jedes Spiel gewinnen, bei dem ich antrete. Im Sommer haben wir einen guten Job gemacht, sind 8-0 gegangen. Wir wissen natürlich, dass im Basketball alles möglich ist."

Der Weltmeister-Kapitän ergänzte: "Solange wir 40 Minuten lang alles geben und so spielen wie wir es können, können wir natürlich jeden schlagen." Eine Aussage, hinter der angesichts der starken Konkurrenz in Paris viel Selbstbewusstsein steckt. Schließlich werden die USA mit ihren größten Superstars aus der NBA antreten. Konkrete Ziele wollte der Profi der Brooklyn Nets dennoch nicht aussprechen. "Das würde nur Druck auf uns ausüben", so Schröder weiter, dem in Paris eine besondere Ehre zu Teil werden könnte.