NBA: Wettskandal um Jontay Porter von den Toronto Raptors?

Hat die NBA einen Wettskandal? In den vergangenen Monaten wurde auffällig viel Geld auf Center Jontay Porter von den Toronto Raptors gesetzt. Die Liga hat Untersuchungen eingeleitet.

Der Name Jontay Porter ist in der NBA eigentlich nur einer von vielen - eigentlich. Denn aktuell steht sein Name groß in den Schlagzeilen rund um die Liga.

Der Grund ist kein sportlicher: Im Frühjahr 2024 registrierten Wettanbieter einen rasanten Anstieg der gesetzten Summen auf den Namen Porter.

Vor allem ein Spiel Ende Januar gegen die Los Angeles Clippers sorgte für Aufmerksamkeit. Sehr oft wurde auf "Unter" gesetzt. Das heißt: Wettanbieter legen für die drei wichtigen Statistiken Punkte, Rebounds und Assists einen Wert fest. Wird der Wert, auf den man gesetzt hat, nicht überschritten, gewinnt man.

Bei angesprochenem Spiel waren die Werte auf 5,5 Punkte, 4,5 Rebounds und 1,5 Assists angesetzt. Hinzu kommen 0,5 versuchte Drei-Punkt-Würfe. Nach nur vier Minuten Einsatzzeit ging Porter vom Parkett und kam nicht mehr zurück. Die Raptors meldeten eine aufgebrochene Verletzung am Auge als Grund. Beinahe logisch, dass Porter unter jedem angesetzten Wert blieb.