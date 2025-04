NBA: Dennis Schröder und Detroit Pistons schlagen New York Knicks

Die Detroit Pistons haben - etwas überraschend - die New York Knicks geschlagen. Ein gutes Vorzeichen für die Playoffs, könnte es dieses Duell dort in der ersten Runde geben.

Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben ihre Schwächephase in der NBA überwunden - und damit auch ein wichtiges Signal kurz vor den Playoffs gesendet. Die Pistons setzten sich am Donnerstagabend mit 115:106 gegen die New York Knicks durch, zuvor hatte es vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen gegeben.

ran -App Sonntag, 13. April, 19:00 Uhr: Orlando Magic at Atlanta Hawks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der-App

ran-App Sonntag, 13. April, 21:30 Uhr: Los Angeles Clippers at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der-App

Schröder bekam von der Bank mit gut 27 Minuten viel Einsatzzeit, blieb dabei mit nur acht Punkten und einem Assist recht unauffällig - mit drei Zählern in der Schlussminute sicherte er den Sieg aber ab. Herausragender Spieler des Abends war Schröders Teamkollege Cade Cunningham mit 36 Punkten.

Es war auch deshalb ein besonderer Sieg, weil die Knicks der erste Playoff-Gegner der Pistons sein könnten. New York belegt Platz drei der Eastern Conference, Detroit ist Sechster und ebenfalls schon qualifiziert. Bleibt es bei diesem Stand, dann treffen beide Teams in der ersten Best-of-seven-Serie der Postseasn aufeinander.

Die Regular Season endet für die Pistons mit einem Heim- und einem Auswärtsspiel jeweils gegen die Milwaukee Bucks an diesem Wochenende.