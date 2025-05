Der deutsche Nationalmannschaftskapitän und seine Teamkollegen verloren das sechste Spiel der Serie gegen die New York Knicks mit 113:116 und kassierte in der Best-of-seven-Serie damit das entscheidende 2:4. Das Warten auf den Gewinn einer Serie geht für das Team aus der "Motor City" somit weiter, zuletzt war dies 2008 gelungen.

Dennis Schröder und die Detroit Pistons sind in den NBA Playoffs bereits in Runde eins gescheitert.

Für Dennis Schröder und die Detroit Pistons ist die NBA-Saison vorbei. Im sechsten Playoffspiel gegen die New York Knicks kassieren Schröder und Co. eine dramatische Niederlage.

Schröder glänzt als Vorlagengeber

Brunson war mit 40 Punkten der mit Abstand auffälligste Spieler der Partie, bei Detroit kam Cade Cunningham auf 23 Zähler. Schröder kam wie üblich von der Bank und erzielte neun Punkte, zudem lieferte er starke neun Assists.

Für New York ist es der dritte Einzug in Serie in die zweite Runde der Play-offs, der letzte Titel liegt 52 Jahre zurück.

Die Knicks treffen im Halbfinale der Eastern Conference auf Titelverteidiger Boston Celtics. Schröder kann sich hingegen mental bereits auf die EM im Spätsommer einstellen - ebenso wie Franz Wagner, der mit den Orlando Magic an den Celtics gescheitert war.