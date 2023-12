NBA: Dennis Schröder und Franz Wagner enttäuschen bei Niederlagen

Dennis Schröder enttäuschte dabei auf ganzer Linie. Von 18 Schüssen aus dem Feld traf er nur vier, einer von fünf von Downtown. Am Ende kommt er auf neun Punkte, fünf Rebounds und ebenso viele Assists. Topscorer der Raptors war Pascal Siakam mit 30 Punkten, vier Rebounds und sechs Assists.

Die Toronto Raptors kommen in dieser NBA-Spielzeit weiter nicht in Fahrt. Beim 103:112 gegen die Miami Heat verloren die Raptors im 21. Saisonspiel bereits zum zwölften Mal.

Die deutschen Weltmeister erlebten in der NBA einen Abend zum Vergessen.

Wie Schröder hat auch Franz Wagner einen enttäuschenden Abend erlebt. Der Berliner traf bei der 111:121-Niederlage seiner Orlando Magic nur drei seiner 16 Schüsse (keinen von fünf von der Dreierlinie), am Ende stehen immerhin noch solide 14 Punkte, sechs Rebounds und neun Assists für Franz zu Buche.

Für den einzigen deutschen Sieg des Tages sorgte Center Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers. LA gewann in eigener Halle verdient gegen den Champion Denver Nuggets mit 111:102.

Nikola Jokic hatte an diesem Abend vergessen, sein Zielwasser zu trinken. Trotz eines erneuten Triple Doubles (22 Punkte, 15 Rebounds, zehn Assists) verwarf er satte 23 Schüsse. Mehr waren es in seiner Karriere nie.

Theis zeigte in 21 Spielminuten eine solide Leistung, steuerte acht Punkte bei und sammelte starke elf Rebounds ein, Bestwert bei seinem Team. Mit Theis haben die Clippers nun acht der letzten elf Spiele gewonnen.

Wenig überraschend war erneut Luka Doncic der Star des Abends. In 32 Minuten lieferte der Slowene 40 Punkte, zehn Rebounds, elf Assists und ein Plus-Minus von +34. Es ist sein 60. Triple Double.

Zweitbester Warriors-Scorer aus der Starting Five war Klay Thompson mit lediglich elf Punkten. Draymond Green schrammte knapp an einem Triple Double vorbei (zehn Punkte, zehn Rebounds, neun Assists).

Die Memphis Grizzlies haben das Kellerduell in der NBA gewonnen. Mit 116:102 setzten sie sich bei den Detroit Pistons durch.

Brooklyn Nets @ Atlanta Hawks 114:113

In einem waschechten Krimi setzten sich die Brooklyn nets bei den Atlanta Hawks durch. Am Ende stand es 114:113 für die Mannen aus dem Stadtteil von New York.

Mikal Bridges war mit 32 Punkten erneut bester Scorer der Nets. Dazu kommen fünf Rebounds und sechs Assists.

Für die Hawks zeigte sich Trae Young mit 30 Punkten am treffsichersten. Mit neun Assists und einem Rebound war er knapp am Double Double dran.