Dennis Schröder erlebt vor der Trade Deadline in der NBA chaotische Stunden.

Die vergangenen Tage dürften für Dennis Schröder nervenaufreibend gewesen sein.

Noch vor wenigen Tagen stand er an der Seite von Steph Curry für die Golden State Warriors auf dem Parkett, inzwischen gehört er den Detroit Pistons an – Kurzstation bei den Utah Jazz inklusive.

Rund um den deutschen Basketball-Weltmeister ereignete sich dabei innerhalb von 18 Stunden eine chaotische Abfolge von Trade-Deadline-Ereignissen. Laut "ESPN" hatte der Deutsche vor dem Spiel der Warriors bei den Jazz noch trainiert und wurde im Anschluss von den Verantwortlichen aus der Dusche herausgeholt, um ihn über seinen Wechsel zum gegnerischen Team in Kenntnis zu setzen.

Bei der 128:131-Pleite kam Schröder dann aufgrund des im Raum stehenden Trades nicht zum Einsatz – genau wie seine Teamkollegen Andrew Wiggins, Kyle Anderson und Lindy Waters III.

Gelandet ist der Deutsche bei Utah aber nicht. So hatte die Franchise kein Interesse an dem Point Guard und er wurde im Zuge eines Mega-Trades rund um Superstar Jimmy Butler zur Verhandlungsmasse und landete am Ende in Detroit.