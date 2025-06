NBA Finals: Oklahoma City Thunder gelingt Ausgleich nach Aufholjagd

Angeführt von MVP Shai Gilgeous-Alexander gelingt den Oklahoma City Thunder in den NBA Finals der so wichtige Ausgleich.

Angeführt von Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat Oklahoma City Thunder im NBA-Finale gegen die Indiana Pacers nach einer Aufholjagd erneut den Ausgleich geschafft. Nach dem 111:104 in Indianapolis steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2, OKC um den deutschen Center Isaiah Hartenstein kann sich in der Nacht zu Dienstag zu Hause zwei Matchbälle erspielen.

Gilgeous-Alexander, wertvollster Spieler (MVP) der Hauptrunde, erzielte 15 seiner 35 Punkte in den letzten gut fünf Minuten, Hartenstein erlebte mit zwei Punkten und sechs Rebounds einen schwächeren Abend. Jalen Williams (27) und Alex Caruso (20) knackten die 20-Punkte-Marke, Chet Holmgren gelang mit 14 Punkten und 15 Rebounds ein Double-Double. Topscorer der Pacers war Pascal Siakam (20).

"Wir haben nicht aufgehört, zu kämpfen, und das ist das Wichtigste", betonte Hartenstein (27), der in der Serie erstmals in der Startformation stand: "Besonders in den Playoffs, in den Finals, gibt es ein Auf und Ab, man muss bei sich bleiben." Es gehe nun für das Team in erster Linie darum, etwas Ruhe zu bekommen. "Der Körper ist müde. Wir werden uns Details ansehen, Videos analysieren und schauen, was wir besser machen können."

"Wir haben verzweifelt versucht, das Spiel zuzumachen", sagte Gilgeous-Alexander, "und deshalb haben wir gewonnen." OKC-Trainer Mark Daigneault verteilte ein Sonderlob an seinen Besten: "Er hat heute Abend definitiv gezeigt, wer er ist." Oklahoma City beendete das Spiel mit einem 16:7-Lauf, nur einen Punkt machte dabei nicht der Kanadier Gilgeous-Alexander, sondern Luguentz Dort.