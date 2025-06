NBA Draft 2025 live: Datum, Startzeit, Übertragung im TV und Stream und Top-Talent Cooper Flagg

Der NBA Draft 2025 steht bevor und ist ein Muss für Basketball-Fans weltweit. An der Spitze der Klasse steht Cooper Flagg, das Ausnahmetalent, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Nr.-1-Pick von den Dallas Mavericks gedraftet wird.

NBA Draft 2025: Wo und wann findet die Talente-Auswahl statt?

Der NBA-Draft 2025 wird am Mittwoch, 25. Juni 2025, in Brooklyn, New York, im Barclays Center ausgetragen. Die erste Runde beginnt um 20:00 Uhr ET (deutsche Zeit: 02:00 Uhr CEST am 26. Juni). Im Anschluss folgt die 2. Runde.