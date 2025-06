Franz Wagner von den Orlando Magic will für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der EM 2025 im Sommer spielen. Ein anderer NBA-Star fällt verletzt aus.

NBA-Star Franz Wagner hat seine Teilnahme an der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft bestätigt. "Das ist der Plan", sagte der NBA-Profi von Orlando Magic in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei Johannes B. Kerner (MagentaTV+). Er freue sich sehr auf das Turnier in Finnland, Polen, Zypern und Lettland (27. August bis 14. September), sagte Wagner.

Nach dem Ausscheiden in den NBA-Playoffs mit Orlando hatte Wagner (23), gemeinsam mit seinem Bruder Moritz (28) wichtiger Teil der Weltmeistermannschaft von 2023, seine Zusage noch offengelassen. "Da wird es ein Gespräch geben", hatte er damals gesagt. Wagner hatte aber auch bekräftigt, er liebe es, "für mein Land zu spielen, ich liebe die Jungs, mit denen ich dort spiele".