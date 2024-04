NBA - Nowitzki "sauer" wegen Doncic: "Bricht jeden meiner Rekorde"

Anzeige

Mavericks-Ikone Dirk Nowitzki lobte Star-Spieler Luka Doncic in höchsten Tönen. Auf seine Art und Weise.

Als Dirk Nowitzki seine Karriere bei den Dallas Mavericks beendete, trat Luka Doncic in seine Fußstapfen - und droht nun sogar, den Würzburger zu übertrumpfen. "Mann, ich bin so wütend. Er bricht jeden meiner Rekorde", sagte Nowitzki in der Sendung "NBA Unplugged with Kevin Hart" - und lachte dabei.

Doncic, erst 25 Jahre alt, ist in der laufenden Saison mit einem Schnitt von 33,9 Punkten die Nummer eins der Basketball-Profiliga NBA. Erst Ende Januar kam der Slowene auf sagenhafte 73 Punkte gegen die Atlanta Hawks, die vierthöchste Punktzahl der Liga-Geschichte. Nur Wilt Chamberlain (100/78) und Kobe Bryant (81) waren besser.

"Wir haben in der ersten Saison gesehen, dass der Himmel für ihn keine Grenze ist", sagte Klubikone Nowitzki über Doncic. "Er kann alles, er hat das komplette Paket. Jedes Jahr sage ich: Dieser Junge kann unmöglich besser werden. Und dann kommt er im nächsten Jahr tatsächlich mit mehr in seinem Repertoire zurück."

Zuletzt hatte der frühere Mavericks-Besitzer Mark Cuban gesagt, Doncic sei besser als Nowitzki. "Zum Glück hat Mark keine Ahnung von Basketball", scherzte Nowitzki, "also weiß er nicht, was er sieht." Der NBA-Champion von 2011, Berater der Mavs, versteht sich prächtig mit Doncic. Beide standen noch gemeinsam für Dallas auf dem Parkett.