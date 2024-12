Grund dafür sei eine "Zerrung in der linken Wade", in vier Wochen werde der Slowene erneut untersucht. Zugezogen hatte Doncic sich die Verletzung im "Christmas Game" am Mittwoch gegen die Minnesota Timberwolves (99:105) .

Basketball-Superstar Luka Doncic wird den Dallas Mavericks in der NBA voraussichtlich einige Wochen fehlen. Das berichtete "ESPN" am Freitag.

