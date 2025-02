NBA - Franz Wagner beendet Pleitenserie der Orlando Magic mit Top-Leistung

Die Orlando Magic haben dank eines überragenden Franz Wagner die Niederlagenserie in der NBA gestoppt. Auch OKC überzeugte.

Angeführt vom bärenstarken Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihre Niederlagenserie beendet. Das Team aus Florida gewann 130:111 bei den Sacramento Kings und damit nach vier Pleiten in Folge erstmals wieder ein Spiel. Mit 31 Punkten avancierte Wagner zum besten Werfer auf dem Court, zudem steuerte er fünf Rebounds und drei Assists bei. Treffsicher präsentierte sich auch Rookie Tristan da Silva, der auf elf Punkte kam.

Der deutliche Sieg kommt für Orlando einem Befreiungsschlag gleich, hatte das Team zuvor doch neun der zurückliegenden zehn Partien verloren. In der Eastern Conference liegen die Magic im Mittelfeld.

Einen klaren Sieg fuhr auch Oklahoma City Thunder um den Deutschen Isaiah Hartenstein ein. Das Team, zu dem kürzlich auch Weltmeister Daniel Theis per Trade von den New Orleans Pelicans gestoßen war, siegte über die Phoenix Suns mit 140:109. Hartenstein kam dabei auf neun Punkte, vier Rebounds und vier Assists, Theis wurde nicht eingesetzt. Oklahoma führt die Tabelle im Westen nach dem dritten Sieg in Serie weiterhin souverän an.