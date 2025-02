Der Superstar-Tausch zwischen Mavericks und Lakers schockt nicht nur die NBA. ran beantwortet alle wichtigen Fragen rund um den Trade von Luka Doncic und Anthony Davis. Von Franziska Wendler Es war eine sinnbildliche Szene, die sich während des NBA-Spiels zwischen den Portland Trail Blazers und den Phoenix Suns abspielte. Kevin Durant und Bradley Beal, ihres Zeichens Stars der Gäste aus Phoenix, starrten auf der Bank ungläublig auf ihr Handy. Verwirrte Blicke, Fragezeichen im Gesicht – die Überraschung und die Fassungslosigkeit war ihnen deutlich anzusehen. Verantwortlich für diesen besonderen Moment war ein Trade, der den Titel "Blockbuster-Trade" wirklich vollends verdient hat. Superstar und Franchise-Gesicht Luka Doncic muss die Dallas Mavericks verlassen und wird zu den Los Angeles Lakers getradet. Im Gegenzug kommt Anthony Davis nach Texas. Was haben beide Teams davon? Was bedeutet das für den Vertrag von Doncic? Und wie sind die Reaktionen ausgefallen? ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie sieht der Deal genau aus? Luka Doncic, der seit 2018 den Mavericks angehörte, wird zu den Lakers getradet. Mit ihm müssen auch der Deutsche Maxi Kleber und Markieff Morris die Mavs verlassen. Im Gegenzug wechselt Anthony Davis, neben LeBron James der zweite Superstar der Lakers, von Kalifornien nach Texas. Neben ihm bekommen die Mavs zudem Max Christie und einen Erstrundenpick im Jahr 2029. Mit den Utah Jazz ist derweil noch ein drittes Team an dem Trade beteiligt. Sie bekommen von den Lakers Guard Jalen Hood-Schifino sowie jeweils einen Zweitrundenpick der Clippers und der Mavericks im diesjährigen Draft.

Warum geben die Mavericks Doncic ab? Zunächst die harten Fakten. Die Mavs geben mit Doncic ihren Franchise Player ab, das Gesicht ihres Teams. Ein Spieler, der mit 25 Jahren ganze sechs Jahre jünger ist als Anthony Davis, der nun von den Lakers kommt. Heute, ab 21:10 Uhr: Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App Mavs-General-Manager Nico Harrison erklärte im Interview mit "ESPN": "Ich glaube, dass eine starke Defense Titel gewinnt. Ich glaube, dass wir mit einem All-Defensive-Center und einem All-NBA-Spieler mit einer defensiven Einstellung eine bessere Chance haben. Wir sind darauf ausgelegt, jetzt und in Zukunft zu gewinnen." Laut übereinstimmenden US-Medienberichten forderte Doncic von seinem Arbeitgeber keinen Trade, stattdessen gab es laut "ESPN" bei den Mavs wohl "große Bedenken", mit Doncic den im kommenden Sommer eigentlich anstehenden Maximalvertrag abzuschließen. Hintergrund der Bedenken: seine "ständigen Konditionsprobleme". Mangelnde Disziplin in Bezug auf Ernährung und Fitness, die als Hauptfaktor für seine wiederkehrenden Verletzungen gesehen werden, sind schon seit geraumer Zeit immer wieder Thema. Das Front Office in Dallas traut dem Superstar offensichtlich nicht zu, dauerhaft in Form zu bleiben – und defensiv erfolgreich genug zu spielen.

Was bedeutet das für die Mavericks? In der vergangenen NBA-Saison spielten die Mavs in den Finals gegen die Boston Celtics. Doncic lieferte dabei defensiv eine miserable Performance ab. Dallas hatte keine Chance, selbst wenn der Slowene offensiv ein Feuerwerk abbrannte. Die Serie ging mit 1:4 verloren. Mit Anthony Davis bekommen die Texaner nun einen starken Verteidiger, der auf der defensiven Seite des Spiels ein massives Upgrade darstellt. Der klare Plan: am besten noch in diesem Jahr oder spätestens in der nächsten Saison Meister werden. Klar ist aber auch: Kyrie Irving (32) und Davis (31) sind nicht mehr die jüngsten. Ihre Produktion auf dem Court wird mit zunehmendem Alter nicht mehr werden. Viel Zeit lassen können sie sich in Sachen Championship also nicht.

Was haben die Lakers von dem Trade? Auf die Situation der Lakers bei diesem Trade passt wohl keine Bezeichnung besser als das Wort No-Brainer. Unzählige NBA-Fans dürften sich aktuell die Frage stellen, wie es die Lakers wieder einmal geschafft haben, den nächsten großen Superstar an Land zu ziehen. Dass ein Spieler vom Kaliber eines Luka Doncic getradet wird, galt bislang als nicht sehr wahrscheinlich. Für die Lakers ist der Trade ein sanfter Übergang in ein neues Zeitalter. Aktuell ist LeBron James der größte Superstar des Teams. Für die Zeit nach LeBron - er ist inzwischen stolze 40 Jahre alt und hat das Ziel, gemeinsam mit seinem Sohn Bronny auf dem Parkett zu stehen, erreicht - ist L.A. nun bestens gerüstet. So haben die Kalifornier mit Doncic das nächste Franchise-Gesicht am Start. LeBron dürfte zudem nicht unglücklich sein, äußerte dieser in der Vergangenheit doch immer wieder, gemeinsam mit Luka Doncic spielen zu wollen.

Was bedeutet das für Doncics Vertrag? Der Trade zu den Lakers hat für Doncic erhebliche finanzielle Auswirkungen. Laut "ESPN" ist der Slowene nun nicht mehr berechtigt, einen Supermax-Vertrag über 345 Millionen Dollar zu unterzeichnen. Dieser wäre im kommenden Sommer eigentlich für ihn auf dem Programm gestanden. Die beste finanzielle Option für ihn ist nun, eine dreijährige Verlängerung mit einer Spieleroption für die Saison 2028/29 zu unterzeichnen. Doch auch das ist mehr als nur lukrativ. Schlägt er diesen Weg ein, beträgt sein Anfangsgehalt für die Saison 2028/29 voraussichtlich 72 Millionen Dollar.

Hat LeBron James etwas mit dem Deal zu tun? Augenscheinlich nicht. Der 40-Jährige wurde Medienberichten zufolge beim Abendessen mit seiner Familie von dem Trade überrascht und soll auch nicht in die Verhandlungen bzw. Überlegungen eingebunden gewesen sein. Gleiches gilt übrigens auch für die Spieler, die im Rahmen des Trades nun das Team wechseln müssen.

Wie sind die Reaktionen? Der mehr als nur überraschende Trade sorgte in NBA-Kreisen für Staunen, Entsetzen und Fassungslosigkeit – und das nicht nur bei Kevin Durant und Bradley Beal auf der Bank der Phoenix Suns. Mavericks-Legende Dirk Nowitzki reagierte bei "X" mit einem Emoji, welches Ungläubigkeit ausdrückt: aufgerissene Augen, rote Wangen, dazu eine sorgenvolle Miene.

Unzählige aktuelle Spieler meldeten sich ebenfalls in den sozialen Netzwerken zu Wort – teils mit Emojis, teils mit einer durchaus derben Wortwahl. Und auch Sportler aus anderen Sportarten reagierten, so schrieb unter anderem Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes: "Warte, was?"

