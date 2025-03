Der Weg für das Team aus Florida in die Playoffs wird aller Voraussicht nach über das Play-in-Turnier führen. Derzeit ist Orlando Achter in der Eastern Conference. Auf Rang sechs liegen Dennis Schröder s Detroit Pistons - trotz eines 117:123 bei den Dallas Mavericks . Schröder kam von der Bank und erzielte elf Punkte. Die Pistons haben gute Chancen, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Die Teilnahme am Play-in-Turnier haben sie bereits sicher.

New Orleans Pelicans at Minnesota Timberwolves 93:134

NBA 2024/25 live: Die nächsten Übertragungen

Sonntag, 23. März, 0:50 Uhr: Washington Wizards at New York Knicks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 23. März, 19:45 Uhr: New Orleans Pelicans at Detroit Pistons live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App