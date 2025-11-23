NBA: Franz Wagner glänzt mit Saisonbestwert - Dennis Schröder schlägt Nikola Jokic

Franz Wagner trägt Orlando Magic zum nächsten Sieg, und auch Dennis Schröder darf nach einem völlig unwahrscheinlichen Erfolg mit den Sacramento Kings endlich wieder jubeln - die deutschen Basketball-Weltmeister haben sich in der NBA in glänzender Form präsentiert.

Wagner führte Orlando mit seiner Saisonbestleistung von 37 Punkten zum 133:121 über die New York Knicks, Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva trug mit vier Punkten zum Sieg bei. Für das Team aus Florida war es der sechste Erfolg aus den vergangenen sieben Spielen. Mit einer Bilanz von 10:7 Siegen ist Magic nach einem schwierigen Start nun Achter der Eastern Conference.

"Es ist großartig", sagte Wagner, "wir fühlen, dass es in die richtige Richtung geht. Wir sind dran geblieben, und wir haben einen Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen. Wir haben immer noch Luft nach oben, aber wir wissen jetzt, wie wir spielen wollen. Auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind wir da besser geworden." Wagner steuerte neben seinen 37 Punkten auch sieben Assists und sechs Rebounds zum Erfolg bei, seinen Karrierebestwert von 38 Punkten verpasste er nur hauchdünn.

Schröder und die Kings (4:13) sind nur 14. und damit Vorletzter im Westen, am Samstag endete aber immerhin eine Serie von acht Niederlagen - ausgerechnet bei den starken Denver Nuggets (12:4) um Superstar Nikola Jokic gelang ein 128:123.

Welt- und Europameister Schröder kam von der Bank auf 21 Punkte (7 Assists) und war gemeinsam mit Russell Westbrook (21), der den Deutschen aus der Startformation verdrängt hat, bester Werfer seines Teams. Überragender Mann des Abends war der Serbe Jokic mit 44 Punkten und 13 Rebounds, die Nuggets kassierten dennoch ihre erst vierte Saisonniederlage.