Bei ran erzählt Franz, warum es dennoch eine schöne Weihnachtszeit war, wie es seinem Bruder Moritz geht und was genau das Bittere an seiner eigenen Verletzung ist.

Wagner : "Nein, Moritz hat die Operation noch nicht gemacht. Mir wurde erklärt, dass man nach so einer Verletzung immer ein bisschen warten muss, bis es abschwillt. Ihm geht es aber erstmal ganz gut, auch wenn es in den ersten paar Tagen ein großer Schock und sehr emotional war. Von daher war es gut, dass wir zu Hause waren und er Leute um sich herum hatte, die ihn unterstützen und ablenken können."

Wagner : "Ja, tatsächlich. Also ich habe schon viele. Die Story, die Moritz immer erzählt, ist die, dass ich immer mehr bekommen habe als er. Deswegen habe ich in diesem Jahr kein Kissen bekommen, aber Moritz dafür. Da war er sehr glücklich. Aber es war ein schönes Weihnachten. Wichtiger als die Geschenke sind die Menschen, mit denen man es verbringt."

Wagner : "Es war wie verhext. Klar wusste ich, dass ich etwas hatte, da es an der Seite wehgetan hat. Deswegen war es keine riesige Überraschung. Es war ein komischer Schmerz, der nicht die ganze Zeit wehgetan hat, sondern nur bei gewissen Bewegungen. Ich dachte aber ehrlich gesagt nicht, dass ich so lange raus bin. Ich hatte davor noch nie so richtig davon gehört und jetzt ist es zweimal passiert. Das ist extrem bitter."

