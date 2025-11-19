Anzeige
Magic wieder in der Spur

NBA: Franz Wagner und Orlando Magic schlagen Golden State Warriors

  • Aktualisiert: 19.11.2025
  • 07:08 Uhr
  • SID

Gegen die Golden State Warriors haben die Orlando Magic zurück in die Erfolgsspur gefunden. Es ist der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen.

Franz Wagner ist in der NBA mit Orlando Magic in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Superstar Stephen Curry und die Golden State Warriors gewann das Team des deutschen Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 121:113. Wagner legte 18 Punkte und acht Rebounds auf, Tristan da Silva kam auf 15 Zähler.

In Abwesenheit von Paolo Banchero, der wegen einer Leistenzerrung das dritte Spiel in Serie verpasste, war Desmond Bane mit 23 Punkten bester Werfer Orlandos. Bei den Warriors reichten 34 Zähler von Curry und weitere 33 von Jimmy Butler letztlich nicht.

Orlando Magic: Playoff-Plätze wieder in Sicht

Mit dem Sieg meldete sich Orlando nach dem 113:117 nach Overtime gegen die Houston Rockets vom Sonntag zurück und steht nun bei vier Erfolgen aus den vergangenen fünf Partien.

Nach dem schwierigen Saisonstart weist das Team aus dem US-Bundesstaat Florida mittlerweile eine positive Bilanz von 8-7 auf. Nächster Gegner sind in der Nacht zum Freitag (1.00 Uhr) die Los Angeles Clippers.

