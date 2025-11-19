NBA: Franz Wagner und Orlando Magic schlagen Golden State Warriors

Gegen die Golden State Warriors haben die Orlando Magic zurück in die Erfolgsspur gefunden. Es ist der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen.

Franz Wagner ist in der NBA mit Orlando Magic in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Superstar Stephen Curry und die Golden State Warriors gewann das Team des deutschen Welt-und Europameisters in der Nacht zum Mittwoch mit 121:113. Wagner legte 18 Punkte und acht Rebounds auf, Tristan da Silva kam auf 15 Zähler.

In Abwesenheit von Paolo Banchero, der wegen einer Leistenzerrung das dritte Spiel in Serie verpasste, war Desmond Bane mit 23 Punkten bester Werfer Orlandos. Bei den Warriors reichten 34 Zähler von Curry und weitere 33 von Jimmy Butler letztlich nicht.