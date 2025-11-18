Anzeige
14. Sieg im 15. Spiel

NBA: Oklahoma City Thunder siegt weiter - Verletzungssorgen um Giannis Antetokounmpo

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 06:54 Uhr
  • SID

Oklahoma City Thunder ist weiter nicht zu stoppen. Gegen die New Orleans Pelicans holte OKC Saisonsieg Nummer 14. Sorgen gibt es derweil bei den Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo.

Champion Oklahoma City Thunder eilt in der NBA weiter von Sieg zu Sieg. Auch dank eines starken Auftritts von Isaiah Hartenstein erledigte der Titelverteidiger beim 126:109 bei den New Orleans Pelicans in der Nacht zu Dienstag seine Pflichtaufgabe mühelos und feierte den 14. Erfolg im 15. Saisonspiel. OKC führt die Western Conference weiter souverän an.

Gegen das West-Schlusslicht New Orleans, das sich erst am Samstag von Cheftrainer Willie Green getrennt hatte, gab Oklahoma von Beginn an den Takt vor. Das Spiel war bereits im ersten Viertel entschieden, in dem Hartenstein und seine Teamkollegen mit 49 Punkten einen Franchise-Rekord aufstellten.

Bester OKC-Werfer war Chet Holmgren mit 26 Punkten. Hartenstein überzeugte mit 16 Zählern, sechs Assists und sieben Rebounds. MVP Shai Gilgeous-Alexander kam auf 23 Punkte, er erzielte damit auch im 87. Spiel in Serie mindestens 20 Punkte - nur NBA-Legende Wilt Chamberlain hat mehr erreicht (92 und 126).

Sorgen um Giannis: "Sieht nicht gut aus"

In Cleveland führte Donovan Mitchell die Cavaliers mit 37 Punkten zu einem 118:106-Sieg über die Milwaukee Bucks, die zudem den Ausfall von Starspieler Giannis Antetokounmpo verkraften mussten.

Der Grieche konnte im zweiten Viertel aufgrund einer Leistenverletzung nicht mehr weiterspielen. "Wir werden erst morgen mehr wissen, aber es sah nicht gut aus", sagte Bucks-Trainer Doc Rivers.

