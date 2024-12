NBA: Hartenstein bei Thunder-Sieg erneut mit Double-Double - Theis und da Silva verlieren

OKC gewinnt bei den Pacers und der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein gelingt ein Double-Double. Tristan da Silva und Daniel Theis verlieren derweil mit ihren Teams.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und sein Team Oklahoma City Thunder haben in der NBA auch ihr viertes Spiel nach dem bitter verlorenen Pokalfinale gewonnen.

Bei den Indiana Pacers setzte sich OKC 120:114 durch und festigte mit dem 24. Sieg im 29. Saisonspiel seine Spitzenposition in der Western Conference. Hartenstein gelang mit 11 Punkten und 13 Rebounds sein fünftes Double-Double in Serie und sein elftes in dieser Spielzeit.

In Ligaspielen war es für Oklahoma der neunte Sieg in Folge, dazwischen kam das verlorene Cup-Finale in Las Vegas gegen die Milwaukee Bucks (81:97). Shai Gilgeous-Alexander war mit eingestelltem Karrierebestwert von 45 Zählern am zweiten Weihnachtsfeiertag der Matchwinner.

Samstag, 23:50 Uhr: Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

"Das Wichtigste ist, dass es echt ist", sagte Hartenstein: "Wir versuchen nicht, etwas für das Fernsehen oder für die Welt zu inszenieren. Wir unterstützen uns wirklich gegenseitig, und ich denke, das ist es, was es besonders macht."

Niederlagen mussten in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit die weiteren deutschen NBA-Profis einstecken. Tristan da Silva verlor mit den Orlando Magic gegen die Miami Heat dramatisch mit 88:89, Tyler Herro besiegelte 0,1 Sekunden vor Schluss mit seinem Sprungwurf die Niederlage. Der in München geborene da Silva kam als Starter auf 18 Zähler, die Wagner-Brüder Franz (Bauchmuskelverletzung) und Moritz (Kreuzbandriss) fehlen derzeit verletzt.

Daniel Theis und die New Orleans Pelicans unterlagen mit 111:128 dem Spitzenteam der Houston Rockets. Weltmeister Theis steuerte zwei Punkte und fünf Rebounds bei.