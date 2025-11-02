NBA: Hartenstein und OKC bauen Siegesserie aus

Meister Oklahoma City Thunder eilt mit dem deutschen Basketballstar Isaiah Hartenstein in der NBA weiter von Sieg zu Sieg - und hat nun bereits eine Marke der höchst erfolgreichen Vorsaison eingestellt. Gegen die chancenlosen New Orleans Pelicans gelang am Sonntag ein 137:106 und damit der siebte Sieg im siebten Spiel, mit dieser Bilanz war Thunder auch in die vergangene Spielzeit gestartet.

Im vergangenen Jahr setzte es am 6. November bei den Denver Nuggets die erste Niederlage im achten Spiel, dieses bestreitet Oklahoma in dieser Saison in der Nacht auf Mittwoch bei den Los Angeles Clippers.

Gegen die weiter sieglosen Pelicans trug Hartenstein erneut einen wesentlichen Teil zum Erfolg bei, durch jeweils 14 Punkte und Rebounds bei zusätzlichen acht CAssists gelang dem deutschen Center ein Double-Double. Die Tabelle der Western Conference führt Oklahoma somit weiter unangefochten an.