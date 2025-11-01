Tuomas Iisalo, einstiger Erfolgscoach des Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn, greift auf seiner ersten Station als Chef in der nordamerikanischen Eliteliga NBA schon kräftig durch.

Nachdem der finnische Trainer der Memphis Grizzlies, Tuomas Iisalo, heftig mit seinem streitbaren Topstar Ja Morant aneinandergeraten war, suspendierte der Klub Morant wegen vereinschädigenden Verhaltens für ein Spiel. Dies berichtet "ESPN".

Iisalo (43), der mit Bonn 2023 überraschend die Champions League gewonnen hatte, hatte Morant nach der Niederlage am Freitag gegen die Los Angeles Lakers in einem Wortgefecht wegen mangelnden Einsatzes deutlich kritisiert - darauf reagierte Morant ausfallend.

Der frühere Allstar Morant (26) war schon mehrmals durch Undiszipliniertheiten teils heftigster Art aufgefallen. Zweimal war er von der NBA gesperrt worden, weil er in Livestreams bei Instagram mit einer Waffe herumgefuchtelt hatte - einmal in einem Stripclub.