NBA: Houston hat Liftoff! Die Rockets fliegen ohne Sengün in ungekannte Höhen

Nachdem es lange so aussah, als würde es in der Space City in den letzten Saisonwochen um überhaupt nichts mehr gehen, haben sich die Rockets mit einem sensationellen Lauf – und dank Jalen Green – zurück ins Postseason-Bild gepowert.

Von Seb Dumitru

Nach zehn Siegen in Folge liegt Houston (37-35) nur zwei Spiele hinter den Golden State Warriors (38-35) im Kampf um Rang 10 und den letzten Play-In Spot in der Western Conference. Ja, der Spielplan war einladend. Aber Siege sind Siege sind Siege.

Noch vor wenigen Wochen waren die Rockets komplett gecrasht. Eine Serie von 18 Pleiten aus 24 Partien hatte die Texaner nach solidem Start mächtig abstürzen lassen. Ende Februar standen sie mit einer 25-34 Bilanz weit abgeschlagen im Westen, irgendwo auf den Lotterie-Plätzen. Allein, der eigene First Round Pick in diesem Jahr gehört den Oklahoma City Thunder (immerhin kommt ein First aus Brooklyn zurück) – absichtlich verlieren würde also den Zweck verfehlen.

Verletzungen von Alperen Sengün, Cam Whitmore und Tari Eason hatten die Rotation von Head Coach Ime Udoka mächtig ausgedünnt. Jalen Green steckte inmitten seines größten Einbruchs als NBA-Spieler, Jabari Smith suchte vergeblich nach seiner Rolle, Fred VanVleet macht seine schwächste Saison seit 2019. Es wäre also verständlich gewesen, wenn Houston die Motoren zurück gefahren und in Richtung Spielerentwicklung und Zukunftsdenken umgeschwenkt hätte.

Nicht unter Udoka! Der neue Cheftrainer hat nicht nur die Abwehr, sondern die gesamte Franchise-Kultur komplett umgekrempelt. Statt Ausreden und Auslaufen ist Ranklotzen und endloser Kampfgeist angesagt. Der Sprung beim Defensiv-Rating ist mit das Beeindruckendste in dieser Saison. Von Rang 29 im Vorjahr hoben die Raketen ab, stellen heuer die achtbeste Verteidigung der NBA.