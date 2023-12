NBA In-Season Tournament: New Orleans Pelicans und Indiana Pacers buchen Flug nach Las Vegas

Die ersten Teilnehmer des Final Four des In-Season Tournaments stehen fest. Die Indiana Pacers setzten sich in eigener Halle gegen die Boston Celtics mit 122:112 durch. Die New Orleans Pelicans gewannen bei den Sacramento Kings mit 127:117.

Pelicans zerschießen Kings von der Dreier-Linie

Die Pelicans schnappten sich nicht aufgrund einer individuellen Performance den Sieg bei den Kings, sondern dank einer hervorragenden Quote von der Dreier-Linie. New Orleans traf fast die Hälfte (14/31) von Downtown und schafften es so in der Crunch Time, Sacramento auf Abstand zu halten.