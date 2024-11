NBA Injury Update 2024: Chet Holmgren fehlt OKC mehrere Monate

Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen. Die NBA-Saison 2024/25 läuft. Welche Spieler sind verletzt, wer fällt langfristig aus? ran gibt einen Überblick über die prominentesten Fälle. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV Sonntag, 17. November, 2 Uhr: Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partie der Los Angeles Clippers gegen die Oklahoma City Thunder am 12. November um 2 Uhr.

Anzeige

Anzeige

11.11.2024: Oklahoma City Thunder mehrere Monate ohne Chet Holmgren Bitterer Rückschlag für die Oklahoma City Thunder! Wie das Team offiziell mitgeteilt hat, wird Superstar Chet Holmgren vorerst pausieren müssen. Der Center zog sich bei der 116:127-Pleite gegen die Golden State Warriors einen Bruch des rechten Beckenflügels zu und fällt damit mehrere Monate aus. Wann genau eine Rückkehr zu erwarten ist, vermeldete OKC nicht. Ein Update soll es in ungefähr acht bis zehn Wochen geben, mit einem Comeback in der laufenden Saison wird aber gerechnet.

Anzeige

Anzeige

10.11.2024: Kevin Durant fehlt Suns in den nächsten Spielen Die Phoenix Suns werden in den nächsten Spielen auf ihren Superstar Kevin Durant verzichten müssen. Der 37-Jährige zog sich beim 114:113 Sieg gegen die Dallas Mavericks am Freitag eine Zerrung in der Wade zu. In zwei Wochen soll der Forward erneut untersucht werden, bis dahin wird er auf jeden Fall aussetzen müssen. Aber auch eine noch längere Ausfallzeit ist möglich. Für die Suns ist das sehr bitter, da Durant entscheidenden Anteil am starken Saisonstart des Teams (8-1) hatte. Durant erzielte in dieser Saison bisher im Schnitt 27,6 Punkte und stand mehr als 38 Minuten auf dem Parkett.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

09.11.2024: Oberschenkelzerrung! Zion Williamson fehlt Pelicans vorerst Die Verletzungsprobleme der New Orleans Pelicans halten weiterhin an. Wie die Franchise am Samstag bekanntgab, hat es nun Zion Williamson erwischt, er fällt wegen einer Oberschenkelzerrung für zunächst unbestimmte Zeit aus. Damit gehen auch die persönlichen Verletzungs- und vor allem Oberschenkel-Probleme für Williamson weiter, der in der laufenden Saison bereits vier der ersten zehn Partien der Pelicans verpasst hat. Mit durchschnittlich 22,7 Punkten war Williamson in der bisherigen Saison der zweiterfolgreichste Scorer im Team der Pelicans.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

07.11.2024: Maxey fehlt Philadelphia wochenlang Bittere Nachricht für die Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey wird laut "ESPN" mehrere Wochen ausfallen. Der Guard zog sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu, eine genauere Diagnose soll nach weiteren Untersuchungen im Verlauf des Donnerstags erfolgen. Die 76ers haben sich aber bereits darauf eingestellt, länger auf den 24-Jährigen zu verzichten, da sie Vorsicht walten und Maxey die Zeit zur Genesung zugestehen wollen. Maxey war in der vergangen Saison der Durchbruch zum Starspieler gelungen. Er erzielte im Durchschnitt mehr Punkte (25,9), Rebounds (3,7), Assists (6,2), Steals (1,0) und Dreipunktwürfe (212) als je zuvor und wurde als "Most Improved Player" ausgezeichnet der NBA ausgezeichnet.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige