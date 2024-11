Verletzungen gehören in der NBA leider zum Tagesgeschäft. Auch in der Saison 2024/25 bangen die 30 NBA-Teams um einige ihrer Stars. ran fasst die wichtigsten News zu Verletzungen zusammen. Die NBA-Saison 2024/25 läuft. Welche Spieler sind verletzt, wer fällt langfristig aus? ran gibt einen Überblick über die prominentesten Fälle. Nächste NBA-Übertragungen im Free-TV Sonntag, 10. November, 1:25 Uhr: Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Sonntag, 10. November, 21:30 Uhr: Boston Celtics at Milwaukee Bucks live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Golden State Warriors am 7.11. bei den Boston Celtics (1:30 Uhr) und bei den Oklahoma City Thunder (1 Uhr).

09.11.2024: Oberschenkelzerrung! Zion Williamson fehlt Pelicans vorerst Die Verletzungsprobleme der New Orleans Pelicans halten weiterhin an. Wie die Franchise am Samstag bekanntgab, hat es nun Zion Williamson erwischt, er fällt wegen einer Oberschenkelzerrung für zunächst unbestimmte Zeit aus. Damit gehen auch die persönlichen Verletzungs- und vor allem Oberschenkel-Probleme für Williamson weiter, der in der laufenden Saison bereits vier der ersten zehn Partien der Pelicans verpasst hat. Mit durchschnittlich 22,7 Punkten war Williamson in der bisherigen Saison der zweiterfolgreichste Scorer im Team der Pelicans.

07.11.2024: Maxey fehlt Philadelphia wochenlang Bittere Nachricht für die Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey wird laut "ESPN" mehrere Wochen ausfallen. Der Guard zog sich eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu, eine genauere Diagnose soll nach weiteren Untersuchungen im Verlauf des Donnerstags erfolgen. Die 76ers haben sich aber bereits darauf eingestellt, länger auf den 24-Jährigen zu verzichten, da sie Vorsicht walten und Maxey die Zeit zur Genesung zugestehen wollen. Maxey war in der vergangen Saison der Durchbruch zum Starspieler gelungen. Er erzielte im Durchschnitt mehr Punkte (25,9), Rebounds (3,7), Assists (6,2), Steals (1,0) und Dreipunktwürfe (212) als je zuvor und wurde als "Most Improved Player" ausgezeichnet der NBA ausgezeichnet.

04.11.2024: Superstars Steph Curry und Paul George vor Comeback Am Montag könnte es so weit sein, dass mit Steph Curry und Paul George zwei Superstars in der NBA ihr Comeback geben. Olympiasieger Curry fehlte den Golden State Warriors drei Spiele wegen einer Knöchelverletzung, könnte seinem Team gegen die Washington Wizards aber wieder zur Verfügung stehen. "Es sieht gut aus", sagte Warriors-Coach Steve Kerr, der aber gleichzeitig noch nicht zu optimistisch sein wollte: "Es kommt darauf an, wie sich der Knöchel nach dem Training morgen anfühlt." Paul George steht indes vor seinem allerersten Spiel in der Regular Season für die Philadelphia 76ers. Der neunmalige All-Star, der vor der Saison von den Los Angeles Clippers nach Philly gewechselt war, verletzte sich während der Preseason am Knöchel. Nach "ESPN"-Informationen wird erwartet, dass er gegen die Phoenix Suns in der Nacht zum Dienstag (ab 4:15 Uhr im ran-Liveticker) sein reguläres Debüt für die Sixers feiert.

01.11.2024: Wagners Co-Star Banchero fehlt Orlando wochenlang Franz Wagner muss bei den Orlando Magic wochenlang ohne seinen Partner Paolo Banchero auskommen. Wie die Franchise aus Florida bestätigte, zog sich der 21-Jährige einen Riss des rechten Bauchmuskels zu, eine genaue Erwartung zur Ausfallzeit gibt es nicht. Weitere Prognosen sollen in vier bis sechs Wochen folgen. Damit lastet auf Wagner, der im Sommer einen Fünfjahresvertrag über bis zu 224 Millionen Dollar unterschrieben hatte, nun zusätzlicher Druck. Der ehemalige Nummer-eins-Pick Banchero führte das Team bislang mit im Schnitt 29 Punkten und über acht Rebounds pro Spiel an. Am Montag hatte er beim 119:115 gegen die Indiana Pacers mit überragenden 50 Punkten eine persönliche Bestleistung hingelegt.

