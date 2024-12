NBA: Isaiah Hartenstein feiert mit den Oklahoma City Thunder den dritten Sieg in Serie

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein steht mit den Oklahoma City Thunder weiterhin souverän an der Spitze der Western Conference in der NBA.

Hartenstein steuerte zwölf Punkte und zwölf Rebounds zum 119:109 bei den New Orleans Pelicans bei und feierte mit OKC den dritten Sieg in Serie. Auf der Gegenseite kam Weltmeister Daniel Theis angeschlagen nicht zum Einsatz.

Oklahoma führt mit 18 Siegen aus 23 Partien den Westen an, während die in den letzten Wochen verletzungsgeplagten Pelicans den letzten Rang (fünf Siege, 19 Niederlagen) der Conference belegen.

Erster Verfolger der Thunder bleiben die Dallas Mavericks: Ohne den erkrankten Maxi Kleber gewannen die Texaner bei den Toronto Raptors 125:118. Der slowenische Superstar Luka Doncic führte die Mavs mit 30 Punkten, 11 Assists und 13 Rebounds zum siebten Sieg in Serie.

Eine noch beeindruckendere Performance zeigte der dreimalige MVP Nikola Jokic mit 56 Punkten für seine Denver Nuggets. Trotz dieser Gala kassierte der NBA-Champion von 2023 aber eine 113:122-Pleite gegen die Washington Wizards, die die schlechteste Bilanz der Liga haben (drei Siege, 18 Niederlagen) und zuvor 16 Spiele nicht gewonnen hatten.

Im Osten spielt sich der deutsche Center Ariel Hukporti derweil immer mehr in der Rotation der New York Knicks fest. Bei der 111:120-Niederlage gegen die Detroit Pistons gelangen dem 22-Jährigen in Abwesenheit von Star-Center Karl-Anthony Towns neun Zähler in 15 Minuten. Er blieb bei seinem elften Saisoneinsatz ohne Fehlwurf.