Hartenstein: Ich glaube, dass wir keine Egos hatten. Uns war es egal, was passiert. Spielt einer viele Minuten, spielt einer wenige Minuten, bekommt man den Ball viel oder wenig. Für uns war es egal. Wir wollten nur gewinnen. Ich glaube, das war für uns das Wichtigste. Auch Shai (Gilgeous-Alexander, Anm. d. Red.), er ist vielleicht einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Und er spielt auch Defense. Der eine oder andere würden sagen, ich habe so viel Offense gemacht, ich mache jetzt hier ein bisschen Pause. Er macht das nicht. Wenn man das als Mitspieler sieht, dann weiß man auch, ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr pushen, aber auch ein bisschen mehr aufgeben, um zu gewinnen.

ran: Was war der Schlüssel dafür, dass ihr in diesem Jahr den Titel geholt habt?

In Part zwei gibt er Einblicke über seinen bisherigen Weg in der NBA, das Erfolgsrezept zum Titel, seinen denkwürdigen Draft sowie Mitspieler und Weggefährten, die ihm in den USA am meisten geholfen haben.

Isaiah Hartenstein gewann mit den Oklahoma City Thunder jüngst den NBA-Titel. Im zweiten Teil des großen ran -Interview spricht der 27-Jährige über das Erfolgsrezept für den NBA-Titel, seinen denkwürdigen Draft und wer ihm in den USA am meisten geholfen hat.

Hartenstein: Mein Vater hat einfach enorm viel für mich aufgegeben. In der Zeit, als ich in Denver war, war es mental für mich extrem schwer. Ich wollte einfach jemanden von zu Hause bei mir haben. Und er hat seinen Beruf als Trainer aufgegeben, um mir zu helfen. Jetzt macht er fast alles. Er hat die Deutschland-Reise geplant, er fährt mich überall hin. Wenn ich irgendwas brauche, wenn irgendwas repariert werden muss, macht er das. Jetzt im Sommer ist er wie ein Punching-Bag und muss im Eins-gegen-eins mitmachen. Er ist enorm wichtig, aber auch meine Mutter ist sehr wichtig, generell beide um mich herum zu haben. Meine Mutter hilft mir bei meiner Stiftung, bei meinem Sohn. Die beiden haben einfach so viel aufgegeben, damit ich jetzt hier bin.

Hartenstein: Als ich in die Liga gekommen bin, war mein Spiel ein bisschen anders. Ich habe mehr von draußen gespielt, hatte mehr diese Score-First-Mentalität. Aber ich musste meine Rolle halt ändern und herausfinden, wie ich in der Liga bleibe und eine große Rolle bekomme. Wenn man anderen Spielern das Leben leichter macht, dann mögen die es auch ein bisschen mehr. (lacht) Deshalb musste ich viel lernen, ich musste mein Spiel ein bisschen ändern. Ich glaube, mein Vater war für mich da sehr wichtig, als ich das früher nicht verstanden habe. Da war es so, dass ich teilweise ein Viertel nur passen durfte. Früher war das wie ein schwarzes Loch, da habe ich nie gepasst. Meinem Vater war es nicht ganz so wichtig, ob wir gewinnen oder verlieren. Er wollte, dass ich als Spieler besser werde.

ran: Aufgeben ist ein interessanter und wichtiger Stichpunkt für mich. Wenn man sich die Finals angeguckt hat, fand ich, dass ihr immer dann richtig gut ausgesehen habt, wenn ihr so spielen konnte wie in der Regular Season. Und das war häufig, wenn du den Ball irgendwie oben an der Birne bekommst. Woher kommt das, dass du einfach so ein guter Enabler bist?

Hartenstein: Das erste Mal, als wir beim Training zusammen gespielt haben, wollte er halt zeigen, dass er immer noch der Papa ist. Und da gab es auch ein paar Ellbogen. Aber dann bin ich nach Hause gekommen und habe das Mama erzählt und dann wurde es weniger. (lacht) Es war einfach wichtig für mich, dass er früh gezeigt hat, dass ich mir Sachen verdienen muss. Mir wird nichts einfach gegeben. Das war für mich auf jeden Fall wichtig, dass ich, als es in der NBA vielleicht manchmal nicht so gut geklappt hat, nicht aufgegeben habe. Dass ich wusste, ich muss hart arbeiten und mich auch verbessern. Und ich nicht etwas fordern kann, weil ich in Deutschland das oder das gemacht habe.

Draft-Day wird für Hartenstein zur Katastrophe

ran: Das ist super interessant. Diese Rolle zu finden, sich selbst vielleicht auch zurückzunehmen - was war dafür wichtiger: das Skillset oder überhaupt den Kopf dorthin zu bekommen?

Hartenstein: Der Kopf auf jeden Fall. In der NBA waren wir alle schon Stars irgendwo. Also das Schwierigste ist: Wie kann ich mich ans Team anpassen? Es gibt nur 15 Spieler im Team. Es gibt nur zwei Leute, die wahrscheinlich immer den Ball in der Hand haben. Also wenn du viele Minuten spielen willst, wenn du eine Rolle im Team haben willst, dann musst du auch herausfinden, was das Team braucht. Und du musst vielleicht das Opfer bringen und dein Spiel, das du schon das ganze Leben gespielt hast, verändern. Und das sofort. Aber ich glaube, wo ich jetzt diese Rolle gefunden habe, spielt man immer mehr und dann wird die Rolle auch breiter und es wird immer besser und besser. Aber es war auf jeden Fall schwierig, besonders am Anfang. Man denkt, wenn man in die NBA kommt, spielt man sofort 30 Minuten. Das genaue Gegenteil ist der Fall.

ran: In Deutschland kennen vermutlich nicht viele deine Draft-Story, denn die ist etwas wild. Du wurdest irgendwo zwischen 15 und 30 eingeschätzt, am Ende wurde es erst der 43. Pick. Wie hast du da erfahren?

Hartenstein: Vor dem Draft gibt es ja immer so eine Art Vorstellung , bei der man sich auch körperlich präsentiert und man alles checken lässt. Für mich war auch alles gut. Und auf einmal kam mein Agent zu mir und fragte mich, was mit meinem Knie los ist. Und ich meinte so: Nichts ist mit meinem Knie los. Er meinte dann, dass eine Mannschaft mich geredflagged hat, weil sie denken, dass irgendwas in meinem Körper falsch ist oder falsch sein könnte. Und dann bin ich von 15 bis 30 halt auf 43 gegangen. Wenn man so tief gedraftet wird, ist es noch schwieriger, seine Rolle zu finden. Ich musste ein ganzes Jahr G League spielen und das war auf jeden Fall schwer. Aber ich will das auch nicht ändern, weil ich sehr viel dadurch gelernt habe.

ran: Du konntest dir in der Free Agency deinen Vertrag bei Oklahoma City aussuchen. Aber provokant gefragt: Wenn die Brooklyn Nets dir jetzt sagen würden, dass sie dich gerne haben würden, was würde das in die auslösen?

Hartenstein: Wenn man von New York zu den Nets geht, wird es wahrscheinlich nicht so gut klappen. (lacht) Aber ja, New York war für mich etwas Besonderes, das ist eine pure Basketball-Stadt. Dort habe ich mit meinen besten Basketball überhaupt gespielt. OKC war aber einfach das perfekte Team. Klar, Geld ist wichtig, aber letztes Jahr waren die Erster in der Western Conference. Die haben einen Spieler wie mich gebraucht und ich glaube, ich konnte ihnen wirklich helfen, diesen nächsten Schritt zu machen. Als Sam Presti zu mir nach Hause gekommen ist und einfach alles erklärt hat, da wusste ich, dass es gut zusammenpasst. Auch der Coach war perfekt. Sam Presti macht einen riesen Job, einfach gute Leute in die Kabine zu holen. Er ist einfach gut darin, wirklich diese Persönlichkeiten zu finden, die bereit sind, sich selbst etwas aufzugeben, wie wir es vorhin gesagt haben.