NBA-Kolumne: Bei diesem Trade gibt es bisher nur Gewinner

Anzeige Die Toronto Raptors und New York Knicks zählen nach dem Trade von (unter anderem) O.G. Anunoby beide zu den heißesten Teams der Liga. Warum es sich hier um einen der seltenen echten Win-Win-Trades handeln könnte – und wie es für die beiden Teams von nun an weitergehen wird. von Ole Frerks Es kommt nicht so oft vor, dass nach einem Trade umgehend beide Tauschpartner positiv dastehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass oft völlig unterschiedliche Interessen verfolgt werden: Häufig will ein Team den Schritt nach vorne machen, während das andere sich eher an der Zukunft orientiert und in Assets investiert, die teilweise noch Jahre brauchen werden, um einen zählbaren Gegenwert zu liefern. Es kann dann bewertet werden, wie viele Picks ein Team für einen Spieler zurückbekam, aber viel mehr häufig eben noch nicht. Der letzte Trade des Jahres 2023 fällt raus aus dieser Reihe. Hier waren zwei Teams involviert, die zwar tabellarisch nicht nebeneinanderstehen, aber mit dem Trade ein ähnliches Ziel im Visier hatten – und bisher beide voll davon profitieren. Die Knicks sind ungeschlagen (4-0), die Raptors haben nur einmal verloren (3-1). Die drei Hauptprotagonisten des Trades starteten dabei in allen Partien. Es ist noch früh, beide Teams könnten auch noch weitere Moves tätigen, bis am 8. Februar die Trade Deadline ansteht. Für den Moment sieht es jedoch aus, als hätten sie ihr primäres, kurzfristiges Ziel schon mit dieser Transaktion erreicht: Die Balance ist besser. Es ergibt mehr Sinn, was auf dem Court geschieht. So simpel das klingt, so massiv können die Auswirkungen davon sein.

Anzeige

Die Knicks waren vor dem Trade ein gutes, tiefes Team, auf das in einer Playoff-Serie gegen die Top-Teams im Osten (BOS, MIL, PHI, MIA) trotzdem kaum jemand einen Cent gesetzt hätte. Das ist womöglich auch immer noch der Fall, wenigstens gegen Boston, aber die Distanz wirkt etwas kleiner. Nicht zuletzt deshalb, weil die Knicks unlängst mit 36 Punkten Unterschied IN Philadelphia gewinnen konnten, obwohl die Sixers Joel Embiid und Tyrese Maxey zur Verfügung hatten. Die Balance spielt dabei eine große Rolle. Vor allem aber auch die Defense: Die letzten beiden Partien waren laut Cleaning the Glass zwei ihrer sieben besten Defensivleistungen der Saison. Obwohl O.G. Anunoby seine Mitspieler noch nicht wirklich kennt und Defensivanker Mitchell Robinson weiterhin fehlt (derzeit aber überragend von Isaiah Hartenstein vertreten wird).

O.G. Anunoby: Darum passt er perfekt nach New York Anunoby ist das Puzzlestück, das den Knicks zuvor fehlte: Einer der weltbesten Flügelverteidiger, vielleicht sogar der beste, der, wenn engagiert, glaubwürdig die Positionen eins bis fünf verteidigen kann. Beim Sieg gegen die Timberwolves machte er Anthony Edwards das Leben zur Hölle. Gegen die Sixers war es vor allem Maxey, der gegen den langen, kräftigen und mobilen Anunoby kaum zur Geltung kam. Der 26-Jährige ist die Art von Stopper, die jedes Team braucht, das in den Playoffs etwas reißen möchte, und schraubt das defensive Potenzial der Knicks umgehend nach oben. New York hatte bis zum Trade die an Position 19 gerankte Defense und erlaubte 116,6 Punkte pro 100 Ballbesitzen. Seit dem Deal stellen sie die zweitbeste Defense und erlauben 103,8, die Minuten mit Anunoby sind bisher regelrecht absurd (95,8!). So massiv wird es nicht bleiben, auch in Toronto hatte Anunoby aber in jeder Saison seit 19/20 einen klar positiven Einfluss auf die Defense.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Fit in der Offensive Der Fit ist aber auch offensiv sauber. Zumindest dann, wenn Anunoby seine ziemlich kleine Rolle hier akzeptiert – gerüchteweise war er in Toronto nie ganz zufrieden mit seiner Anzahl an Touches, in New York wiederum hat er bisher die niedrigste Usage-Rate seit seinem Rookie-Jahr (12,2 Prozent). Eigentlich steht ihm diese Rolle aber gut, gerade in diesem Team mit dieser Hierarchie.

Anzeige

Diese Trikotnummern werden bei den Teams nicht mehr vergeben

Basketball-Stars sind nicht nur großgewachsen, sondern hinterlassen auch immense Fußspuren. Sind diese besonders groß, folgt dem NBA-Profi zeitnah auch die Trikotnummer in den Ruhestand. ran zeigt, welche Retired Jerseys es bei den Teams gibt. Zwei Franchises spielen das Spiel noch nicht mit. © imago NBA

Den Anfang macht der einzige Spieler, dem bislang die Ehre zuteil wurde, dass seine Nummer ligaweit nicht mehr vergeben wird: Bill Russell. Kurz nach seinem Tod im Jahr 2022 schickte die NBA seine Nummer 6 in den Ruhestand. © Offside Sports Photography Atlanta Hawks

Bob Pettit (9)

Dominique Wilkins (21)

Lou Hudson (23)

Pete Maravich (44)

Dikembe Mutombo (Foto, 55)

Außerdem: 17 für Ted Turner (ehemaliger Teambesitzer) und 59 für Kasim Reed (59. Bürgermeister von Atlanta) © UPI Photo Boston Celtics (Teil 1)

Robert Parish (00)

Dennis Johnson (3)

Kevin Garnett (5)

Bill Russell (6)

Jo Jo White (10)

Bob Cousy (14)

Tom Heinsohn (15)

Satch Sanders (16)

John Havlicek (Foto, 17)

Dave Cowens (18)

Jim Loscutoff (ließ seine Nummer 18 für spätere Spieler aktiv bleiben, erst durch Cowens retired)

Don Nelson (19)

Bill Sharman (21)

Ed Macauley (22)

Frank Ramsey (23) © USA TODAY Network Boston Celtics (Teil 2)

Sam Jones (24)

K.C. Jones (25)

Cedric Maxwell (31)

Kevin McHale (32)

Larry Bird (Foto, 33)

Paul Pierce (34)

Reggie Lewis (35)

Außerdem: 1 für Walter A. Brown (Teamgründer und erster -besitzer) und 2 für Red Auerbach (langjähriger Head Coach) © ZUMA Press Brooklyn Nets

Drazen Petrovic (3 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 1993)

Jason Kidd (Foto, 5)

John Williamson (23)

Bill Melchionni (25)

Julius Erving (32)

Buck Williams (52) © 2014 Getty Images Charlotte Hornets

Bobby Phills (13 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 2000) © Getty Images Chicago Bulls

Jerry Sloan (4)

Bob Love (10)

Michael Jordan (Foto, 23)

Scottie Pippen (33) © Bongarts Cleveland Cavaliers

Bingo Smith (7)

Zydrunas Ilgauskas (Foto, 11)

Larry Nance (22 – Nummer wurde für seinen Sohn Larry Nance Jr. zwischenzeitlich reaktiviert)

Mark Price (25)

Austin Carr (34)

Nate Thurmond (42)

Brad Daugherty (43) © USA TODAY Network Dallas Mavericks

Derek Harper (12)

Brad Davis (15)

Rolando Blackman (22)

Dirk Nowitzki (Foto, 41) © USA TODAY Network Denver Nuggets

Alex English (Foto, 2)

Fat Lever (12)

David Thompson (33)

Byron Beck (40)

Dan Issel (44)

Dikembe Mutombo (55)

Außerdem: 432 für Doug Moe (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 432 Spiele gewann) © USA TODAY Network Detroit Lions

Chauncey Billups (1)

Ben Wallace (3)

Joe Dumars (4)

Dennis Rodman (10)

Isiah Thomas (Foto, 11)

Vinnie Johnson (15)

Bob Lanier (16)

Dave Bing (21)

Richard Hamilton (32)

Bill Laimbeer (40)

Außerdem: 2 für Chuck Daly (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team zwei Meisterschaften gewann), aber mit Erlaubnis der Familie trägt Cade Cunningham die Nummer seit 2021 © USA TODAY Network Golden State Warriors

Wilt Chamberlain (13)

Tom Meschery (14)

Al Attles (16)

Chris Mullin (Foto, 17)

Rick Barry (24)

Nate Thurmond (42) © USA TODAY Network Houston Rockets

Yao Ming (Foto, 11)

Clyde Drexler (22)

Calvin Murphy (23)

Moses Malone (24)

Hakeem Olajuwon (34)

Elvin Hayes (44)

Rudy Tomjanovich (45) © 2009 Getty Images Indiana Pacers

George McGinnis (30)

Reggie Miller (Foto, 31)

Mel Daniels (34)

Roger Brown (35)

Außerdem: 529 für Bobby Leonard (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 529 Spiele gewann) © 2005 Getty Images Los Angeles Clippers

bislang keine Trikotnummern retired © USA TODAY Network Los Angeles Lakers

Kobe Bryant (8 und 24)

Wilt Chamberlain (Foto, 13)

Pau Gasol (16)

Elgin Baylor (22)

Gail Goodrich (25)

Magic Johnson (32)

Kareem Abdul-Jabbar (33)

Shaquille O’Neal (34)

James Worthy (42)

Jerry West (44)

Jamaal Wilkes (52)

George Mikan (99) © USA TODAY Network Memphis Grizzlies

Zach Randolph (50) © ZUMA Wire Miami Heat

Chris Bosh (1)

Dwyane Wade (Foto, 3)

Tim Hardaway (10)

Shaquille O’Neal (32)

Alonzo Morning (33)

Udonis Haslem (40) – am 19. Januar 2024

Außerdem: 13 für Dan Marino (langjähriger Quarterback des NFL-Teams Miami Dolphins – Nummer wird aber weiter vergeben) und 23 für Michael Jordan (hat nie für die Heat gespielt) © USA TODAY Network Milwaukee Bucks

Oscar Robertson (Foto, 1)

Junior Bridgeman (2)

Sidney Moncrief (4)

Marques Johnson (8)

Bob Dandridge (10)

Jon McGlocklin (14)

Bob Lanier (16)

Brian Winters (32)

Kareem Abdul-Jabbar (33) © Imago/Getty Minnesota Timberwolves

Malik Sealy (r., 2 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 2000) © ZUMA Wire New Orleans Pelicans

bislang keine Trikotnummern von eigenen Spielern retired

Allerdings: 7 für Pete Maravich (hat nie für die Pelicans gespielt, jedoch für die New Orleans Jazz, die mittlerweile Utah Jazz heißen) © USA TODAY Network New York Knicks

Walt Frazier (10)

Dick Barnett (12)

Earl Monroe (15)

Dick McGuire (15 – Nummer wurde zwei Mal retired)

Willis Reed (19)

Dave DeBusschere (22)

Bill Bradley (24)

Patrick Ewing (Foto, 33)

Außerdem: 613 für Red Holzman (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 613 Spiele gewann) © imago sportfotodienst Oklahoma City Thunder

Nick Collison (4) © 2013 Getty Images Orlando Magic

Shaquille O’Neal (32) – am 13. Februar 2024

Außerdem: 6 auch für die Fans als Sixth Man © 2023 Getty Images Philadelphia 76ers

Moses Malone (2)

Allen Iverson (Foto, 3)

Dolph Schayes (4 – Nerlens Noel trug die Nummer später)

Julius Erving (6)

Maurice Cheeks (10)

Wilt Chamberlain (13)

Hal Greer (15)

Bobby Jones (24)

Billy Cunningham (32)

Charles Barkley (34) © USA TODAY Network Phoenix Suns

Dick Van Arsdale (5)

Walter Davis (6)

Kevin Johnson (7)

Dan Majerle (9)

Steve Nash (Foto, 13)

Tom Chambers (24 – Tom Gugliotta trug die Nummer später)

Shawn Marion (31)

Alvan Adams (33 – Nummer wurde für Grant Hill zwischenzeitlich reaktiviert)

Charles Barkley (34)

Connie Hawkins (42)

Paul Westphal (44) © USA TODAY Network Portland Trail Blazers

Larry Weinberg (1)

Dave Twardzik (13)

Lionel Hollins (14)

Larry Steele (15)

Maurice Lucas (20)

Clyde Drexler (Foto, 22)

Bob Gross (30)

Terry Porter (30)

Bill Walton (32)

Lloyd Neal (36)

Geoff Petrie (45)

Außerdem 77 für Jack Ramsay (ehemaliger Head Coach, der 1977 mit dem Team die Championship gewann) © USA TODAY Network Sacramento Kings

Nate Archibald (1)

Mitch Richmond (2)

Chris Webber (4)

Bob Davies (11)

Maurice Stokes (12)

Oscar Robertson (14)

Peja Stojakovic (Foto, 16)

Vlade Divac (21)

Jack Twyman (27)

Sam Lacey (44)

Außerdem: 6 auch für die Fans als Sixth Man © ZUMA Wire San Antonio Spurs

Johnny Moore (00)

Avery Johnson (6)

Tony Parker (9)

Bruce Bowen (12 – Nummer wurde für LaMarcus Aldridge zwischenzeitlich reaktiviert)

James Silas (13)

Manu Ginobili (20)

Tim Duncan (Foto, 21)

Sean Elliott (32)

George Gervin (44)

David Robinson (50) © USA TODAY Network Seattle SuperSonics

Gus Williams (1)

Nate McMillan (Foto, 10)

Lenny Wilkens (19)

Spencer Haywood (24)

Fred Brown (32)

Jack Sikma (43) © UPI Photo Toronto Raptors

bislang keine Trikotnummern retired © NurPhoto Utah Jazz

Adrian Dantley (4)

Pete Maravich (7)

John Stockton (12)

Jeff Hornacek (14)

Karl Malone (Foto, 32)

Darrell Griffith (35)

Mark Eaton (53)

Außerdem: 1 für Frank Layden (ehemaliger Head Coach), 9 für Larry Miller (ehemaliger Teambesitzer) und 1223 für Jerry Sloan (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 1223 Spiele gewann) © ZUMA Press Washington Wizards

Earl Monroe (10)

Elvin Hayes (Foto, 11)

Gus Johnson (25)

Wes Unseld (41)

Phil Chenier (45) © Imago/Getty

Die Knicks haben in Jalen Brunson und Julius Randle zwei Stars, die den Ball viel in der Hand halten und kreieren sollen. Mit Hartenstein startet ein Roll-Man, der ebenfalls zu den besten Passern im Team gehört. Es braucht neben dieser Achse nicht zwingend weitere Spieler, die den Ball viel in der Hand haben müssen, was den Fit von R.J. Barrett immer etwas kompliziert machte und die Minuten von Sixth Man Immanuel Quickley limitierte. Es braucht vielmehr Catch-and-Shoot-Spezialisten, die Platz schaffen. Das kann Anunoby: Aus dem Dribbling hat er seine Limitierungen, off the catch jedoch trifft er seit Jahren stabil um die 40 Prozent von draußen. Gegen rotierende Defense oder zu aggressive Closeouts kann er zum Korb kommen und dort hochprozentig abschließen. Das sind die wichtigsten Facetten seines Jobprofils in New York.

Anzeige Knicks-Offense: Weniger ist mehr "Weniger ist mehr" ist simpel gesagt der Tausch, den die Knicks hier offensiv vorgenommen haben. Anunoby ist kein dominanter Scorer (er hat über vier Spiele in New York bisher 48 Punkte erzielt, Barrett hatte allein in Golden State 37), hat mit seinem Skillset aber auch keine Redundanzen mit den anderen Knicks-Startern. Den Verlust in Sachen Creation, den die Bank erlitten hat, kompensiert das Team bisher durch Staggering von Brunson und Randle und Spieler wie Malachi Flynn oder Miles McBride, der vor wenigen Tagen einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Vielleicht ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss – aber dieser Move muss ja auch nicht der letzte der Knicks gewesen sein. Noch immer hat das Front Office alle eigenen Picks und diverse fremde Picks zur Verfügung, um sich beispielsweise einen weiteren Bank-Scorer zu angeln, oder gar mehr. Es fehlt nicht an Munition, selbst für einen Star-Trade. Anunoby macht die Knicks nicht auf einen Schlag zum Titelfavoriten. Er bringt sie aber einen Schritt näher an diesen Status. Und es passt zum Aufbau des Teams über die letzten Jahre, dass hier erneut Fit statt Scoring- oder Star-Power priorisiert wurde. Das hat man von den Knicks über lange Jahre zumeist eher anders gesehen.

Raptors: Auf einmal offensivstark? Noch spannender ist der Move trotzdem aus Raptors-Perspektive. Toronto hatte zuvor keine etablierte Identität, war trotz des offensichtlichen Talents als Team schwächer als die Summe seiner Einzelteile, wie schon im Vorjahr. Nicht zuletzt deshalb, weil mit Anunoby, Pascal Siakam, Scottie Barnes und Jakob Pöltl vier Starter im Prinzip zwei bis drei Positionen besetzten. Die Raptors haben mit Anunoby den aktuell besten Spieler im Trade abgegeben. Allerdings auch den Spieler, der schon am weitesten in seiner Entwicklung ist. Barrett (23) und Quickley (24) sind beide noch jünger und nicht am Limit, Quickley feierte erst im letzten Jahr seinen Quasi-Durchbruch. Beide können den Raptors dabei helfen, eine Identität zu finden, in dieser Spielzeit und darüber hinaus. Schon die ersten vier Spiele haben gezeigt, wie die bessere Balance sich auch beim zweiten Tradepartner auswirkt. Was die Knicks in der Defense erleben, hat Toronto offensiv: Über die vergangenen vier Spiele stellen die Raptors die zweitbeste Offense (126,1 Punkte pro 100 Ballbesitzen), zuvor standen sie auf Platz 19 (114,6). Der Fit kommt Quickley und Barrett, aber auch dem restlichen Team entgegen.

Raptors-Offense: Mehr Demokratie Der Ansatz von Raptors-Coach Darko Rajakovic sieht anders aus als der von Tom Thibodeau. Während die Knicks eine recht klare Rollenverteilung haben, operieren die Raptors offensiv in ihrer Bestform demokratischer. Es gibt nicht den einen Spieler, der ein Pick’n’Roll nach dem anderen initiiert und alle Entscheidungen trifft. Idealerweise sind alle Spieler beteiligt, das Tempo ist höher, es werden viel mehr Pässe gespielt. Das ist die Vision, die auch aufgrund der personellen Überschneidungen bisher aber noch nicht so regelmäßig zu sehen war.

NBA Power Ranking

Die neue Saison der NBA ist in vollem Gange. ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über #ranNBA-Experte Alex Vogel das aktuelle Power Ranking aller 30 Teams erstellt. (Stand: 5. Januar 2024) Die neue Saison der NBA ist in vollem Gange. ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Passend dazu hat-Experte Alex Vogel das aktuelle Power Ranking aller 30 Teams erstellt. (Stand: 5. Januar 2024) © 2023 Getty Images 30. Detroit Pistons (zuvor Rang 30, 3:31)

Die Pistons haben den alleinigen Rekord "verpasst". Am Ende waren es dann 28 Niederlagen in Folge. Den Raptors sei Dank. Unter großem Jubel der heimischen Fans beendeten die Pistons ihre Negativ-Streak mit dem 129:127 gegen Toronto und Schröder. Danach ging es dann aber natürlich mit Niederlagen wieder weiter. © ZUMA Press 29. San Antonio Spurs (zuvor Rang 28, 5:29)

Victor Wembanyma! Das Jahrhunderttalent führt die NBA mit 3,1 Blocks pro Partie an. Und auch sonst kommt der Franzose immer besser zurecht. In den letzten vier Spielen erzielte Wembanyama 24,5 Punkte pro Spiel – bei jeweils über 50 Prozent aus dem Feld. "Sieg" ist bei den Spurs dennoch weiterhin ein Fremdwort. © 2023 Getty Images 28. Washington Wizards (zuvor Rang 29, 6:27)

Die Wizards sind einfach mies. Das liegt auch daran, dass ihre "Superstars" Kuzma und Poole zusammen gar nicht funktionieren. Wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen, hat Washington ein Net Rating von -9,6. Der schlechteste Wert aller Duos in der gesamten NBA. Immerhin gab es zuletzt den Sieg gegen Brooklyn. © 2023 Getty Images 27. Charlotte Hornets (zuvor Rang 27, 8:24)

Elf Niederlagen waren es in Serie. Dann kam das Auswärtsspiel bei den starken Kings. Und damit auch der vollkommen überraschende Sieg in der Hauptstadt Kaliforniens. Einen richtig guten Eindruck machte zuletzt Miles Bridges. Warten muss Charlotte dagegen weiter auf LaMelo Ball, der seit Ende November verletzungsbedingt raus ist. © 2023 Getty Images 26. Portland Trail Blazers (zuvor Rang 26, 9:24)

Knapper Sieg gegen die Spurs. Henderson überragte dabei mit 22 Punkten, sieben Rebounds und elf Assists. Allgemein ist der Rookie nun wirklich in der NBA angekommen und startet für die Billups-Truppe. In Phoenix und Dallas gingen die Blazers dann komplett unter. Die Defense ist okay, die Offense grauenhaft. © 2023 Getty Images 25. Brooklyn Nets (zuvor Rang 21, 15:20)

Der große Fall der Brooklyn Nets. Mitte Dezember standen die Nets bei 13:10. Seither wurden zehn von zwölf Spielen verloren. In diesem Zeitraum hat Brooklyn die viertschlechteste Offense und die fünftschlechteste Defense. Trade-Gerüchte um Bridges wurden lauter. Doch diesen erteilten die Nets sehr schnell eine Absage. © 2024 Getty Images 24. Memphis Grizzlies (zuvor Rang 20, 11:23)

Es begann so gut mit Morant. Nach seiner Rückkehr gewannen die Grizzlies die ersten vier Spiele. Doch so schnell der Superstar für eine Wende sorgte, so schnell ist der Zauber auch wieder verflogen. Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Gerade die 29-Punkte-Klatsche daheim gegen die Kings bereitet Trainer Jenkins große Sorgen. Die PlayIns sind weit weg (5,5 Spiele). © 2023 Getty Images 23. Atlanta Hawks (zuvor Rang 24, 14:19)

So ein bisschen die Wundertüte der NBA. Auf katastrophale Niederlagen folgen häufig beeindruckende Siege. So einen Erfolg gab es nun gegen die Thunder, die zuvor bei den Nuggets und gegen die Celtics gewannen. Überragend dabei: Jalen Johnson. Die Offense ist weiter stark, die Defense…nunja. © ZUMA Press 22. Chicago Bulls (zuvor Rang 22, 15:21)

Die Bulls sind weiter im Kampf um die PlayIns (0,5 Spiele hinter Platz 10). Zuletzt gab es aber drei Niederlagen aus vier Spielen. Dabei ging es zweifach gegen Philly, gegen New York und Indiana. Der Spielplan war also tough. Doch die Zeit zur Trade Deadline wird immer weniger. Was passiert mit dem verletzten LaVine? © 2023 Getty Images 21. Toronto Raptors (zuvor Rang 23, 14:20)

Mega-Trade um OG Anunoby. Der Defensivspezialist ist weg. Dafür kamen aus New York Quickley und der Kanadier Barrett. Seither läuft es. Beide Neuzugänge stehen in der Starting Five. Es folgten Siege gegen die Cavs und Grizzlies. Schröder kommt nun von der Bank und spielt wieder besser. © 2023 Getty Images 20. Utah Jazz (zuvor Rang 25, 16:19)

Wow! Die Jazz sind im Rennen um die PlayIn-Ränge. Derzeit beträgt der Rückstand auf Rang 10 (Lakers) nur ein Spiel! Sechs der letzten sieben Partien wurden gewonnen, davon zuletzt drei in Serie. Unter anderem wurden die Mavs zerstört (+37) und auch die Heat bezwungen. Gerade Clarkson überragt aktuell, nicht nur aufgrund seines ersten Triple Doubles. © ZUMA Wire 19. Houston Rockets (zuvor Rang 19, 17:15)

Die Rockets sind das Streak-Team der NBA. Noch nicht einmal wechselten sich Sieg und Niederlage ab. Irre! Nach drei Niederlagen in Serie gab es zuletzt wieder zwei Erfolge. Weil die Defense (Platz 4) wieder besser stand. Allerdings besuchten mit den Pistons und Nets auch zwei dankbare Gegner den Süden von Texas. © 2023 Getty Images 18. Golden State Warriors (zuvor Rang 17, 16:18)

Es will einfach nicht funktionieren dieses Jahr! Die Warriors gewannen gegen die Nuggets das dritte Viertel mit 44:24, waren im letzten Abschnitt sieben Minuten vor Schluss mit 18 vorne. Gereicht hat es am Ende dennoch nicht. Die Defense befindet sich im unteren Drittel der Liga. Immerhin steht die Rückkehr von Draymond Green bevor. © Getty Images 17. Los Angeles Lakers (zuvor Rang 11, 17:18)

Ohje! Auf eine gute Woche folgte nun dann auch wieder eine ganz schwache. 0:3! Bei den Timberwolves unglücklich und mit viel Diskussionen um LeBrons vermeintlichen Ausgleich kurz vor Schluss. Dann zweifach ohne jede Chance bei den Pelicans und gegen die Heat. Die Lakers rutschen auf Rang 10 im Westen ab. © ZUMA Wire 16. Orlando Magic (zuvor Rang 13, 19:15)

Tragische Niederlage nach Double-OT bei den Kings. Auch sonst eine schwache Magic-Woche mit einer Bilanz von nur 1:3. An der Pazifikküste zuletzt sogar drei Pleiten in Serie (Phoenix, Golden State, Sacramento). Dazu knickte Franz Wagner bei den Kings zuletzt um und wird nun wohl erstmal ausfallen. © Newscom World 15. Cleveland Cavaliers (zuvor Rang 10, 19:15)

Frustrierende Woche für die Cavs. Der Pflichtsieg gegen die Wizards wurde eingefahren. Obendrauf gab es aber gar nichts. Gegen die Bucks ohne Chance, bei den Raptors ohne Glück. Und so sind die Cavs weiterhin nur auf Rang 7 und damit in den PlayIn-Rängen. Garland und Mobley werden noch länger fehlen. © 2023 Getty Images 14. Phoenix Suns (zuvor Rang 16, 18:16)

Irgendwie soll es mit den Big Three bei den Suns dieses Jahr nicht sein. Nachdem endlich alle fit waren, hat sich nun Durant verletzt und verpasste die letzten Spiele. Doch KD soll schon bald zurück sein. Insgesamt eine solide 3:1-Woche für Phoenix – bei einem allerdings sehr einfachen Schedule. © ZUMA Wire 13. Dallas Mavericks (zuvor Rang 15, 20:15)

Schockierender Auftritt bei den Jazz. Am Ende unterlagen die Mavs in Utah mit 37 Punkten. Gute Reaktion dann gegen die Blazers. Dennoch hat Dallas gerade gegen Teams, die mehr als 50 Prozent ihrer Spiele gewinnen, große Probleme. Es folgen sechs Heimspiele und damit die Möglichkeit, im Westen etwas zu klettern. © 2023 Getty Images 12. New York Knicks (zuvor Rang 9, 19:15)

Die Knicks waren eines der großen Themen der letzten Woche. Barrett und Quickley weg. Dafür OG Anunoby da. Und seit der Ex-Raptor auf dem Parkett steht, läuft es für die Knicks. Siege gegen Minnesota und Chicago. New York ist dabei in 69 Anunoby-Minuten +54. So kann es weitergehen. © Agencia EFE 11. Indiana Pacers (zuvor Rang 18, 19:14)

Was für eine verrückte Saison der Pacers. Und dazu diese Woche mal wieder der größte Sprung im gesamten Power Ranking. Gleich sieben Plätze geht es nach oben. Dank einer 3:0-Bilanz und zwei grandiosen Erfolgen gegen die Bucks. Beim Sieg gegen die Knicks egalisierte Haliburton zudem den Franchise-Rekord von 23 Assists. © 2023 Getty Images 10. New Orleans Pelicans (zuvor Rang 14, 21:14)

Eines der heißesten Teams der NBA! Aus den letzten zwölf Spielen wurden neun Partien gewonnen. In dieser Phase sind die Pelicans defensiv überragend, offensiv gut und haben ein sensationelles Net Rating von 13,3. Dabei sticht kaum ein Spieler heraus. Coach Green verteilt die Last auf mehrere Schultern. © ZUMA Wire 9. Sacramento Kings (zuvor Rang 12, 20:13)

Die Kings waren vielleicht am Spiel der Woche beteiligt. 138:135 hieß es nach zweifacher Verlängerung gegen die Magic. Dabei brillierte Murray und fing so eine miese Fox-Nacht auf. Die Niederlage bei den Hornets war sehr überraschend. Zuvor wurde Memphis vermöbelt. Konstanz fehlt den Kings weiterhin. © 2023 Getty Images 8. Miami Heat (zuvor Rang 7, 20:14)

Die Heat sind derzeit auf einem sehr schwierigen Road-Trip im Westen. Und Miami ist dabei so semi-erfolgreich. Überraschende Niederlage bei den Jazz, klare Pleite bei den Clippers. Immerhin die Lakers wurden im ehemaligen Staples Center geschlagen. Dabei haben die Heat mal wieder Verletzungsprobleme. Derzeit fehlen Butler und Martin. © 2023 Getty Images 7. Los Angeles Clippers (zuvor Rang 8, 21:12)

Ganz starke Woche der Clippers! 3:0. Beeindruckende und souveräne Erfolge gegen die Grizzlies, die Heat und bei den Suns. Mit Leonard im Roster hat die Lue-Truppe die letzten elf Spiele gewonnen. Der Coach hat es geschafft, die passende Rotation zu finden. Die Clippers pirschen sich im Westen immer weiter nach vorne. © SOPA Images 6. Milwaukee Bucks (zuvor Rang 3, 25:10)

Was ist das nur mit den Bucks und Indiana? Die Pacers haben ganz klar die Nummer der Bucks. Bereits fünf Duelle gab es zwischen den beiden Teams. Die Bilanz aus Milwaukee-Sicht ernüchternd: 1:4. Auch sonst sind wir mittlerweile fast bei der Hälfte der Saison. Und die Defense der Bucks wird einfach nicht besser. © Icon Sportswire 5. Philadelphia 76ers (zuvor Rang 5, 23:10)

Philly haut einfach alles weg. Außer Chicago. Die Bulls sind so etwas wie der Angstgegner der Mannschaft von Nick Nurse. In den letzten zwei Wochen ging es dreifach gegen Chicago. Philly unterlag zweimal. Zuletzt allerdings ohne Embiid. Die 76ers sind dennoch weiterhin Contender und haben das beste Net Rating der Liga (10,4). © ZUMA Press 4. Minnesota Timberwolves (zuvor Rang 2, 24:9)

Die Timberwolves sind gut, aber eben nicht mehr sehr gut. Dennoch sind sie weiterhin weit vorne in der Western Conference. Mit 1:2 eine schwache Woche. Bei den Knicks und daheim gegen die Pelicans quasi ohne Chance. Und das obwohl Trainer Finch die komplette Lineup zur Verfügung steht. © 2023 Getty Images 3. Oklahoma City Thunder (zuvor Rang 6, 23:10)

Was für eine Woche für die Thunder! Und der große Sprung auf Platz 3 im Power Ranking. Dazu nur noch ganz knapp im Westen hinter der Spitze. Erfolg mit 26 bei den Nuggets. Dann wurden daheim auch noch die Celtics geschlagen. Einzig die überraschende Niederlage bei den Hawks trübt den Thunder-Wahnsinn etwas. © Icon Sportswire 2. Denver Nuggets (zuvor Rang 4, 25:11)

Irre und in der Höhe überraschende Niederlage gegen die Thunder (-26). Doch die ganze NBA spricht über das Nuggets-Spiel bei den Warriors. Denver lag knapp sieben Minuten vor Schluss mit 18 hinten. Dann das Mega-Comeback und der unfassbare Buzzer Beater zum Sieg von Jokic. Acht der letzten neun Spiele wurden gewonnen. © ZUMA Wire 1. Boston Celtics (zuvor Rang 1, 26:7)

Nach der Niederlage bei den Thunder war der 6-Game-Winning-Streak zwar vorbei. Doch die Celtics sind derzeit das mit Abstand beste Team der NBA. Vor allem Porzingis ist aktuell brillant aufgelegt. In den letzten fünf Spielen kommt der Lette im Schnitt auf 27 Punkte. Kann er diese Form konservieren, ist Boston eigentlich kaum zu schlagen. © 2023 Getty Images

Anzeige

Mit Quickley und Barrett sieht das anders aus. Gerade Quickley ist ein perfekter Fit für den neuen Franchise-Player Barnes – ein dynamischer Scorer mit tollem Wurf, der Spieler im Pick’n’Roll in Szene setzen kann und auch off the Ball funktioniert. Quickley wurde vergangene Saison Zweiter im Sixth-Man-Rennen und wirkte prädestiniert für mehr, zumal sein Vertrag nach dieser Spielzeit ausläuft. Er hatte in New York das Problem, das der beste Spieler des Teams auf seiner Position agierte und Thibs nicht zu viele Minuten mit zwei recht kleinen Guards spielen lassen wollte (obwohl Brunson und Quickley ein gemeinsames Net-Rating von +13,6 hatten). In Toronto ist IQ, der gerade off-ball durchaus ein guter Verteidiger ist, mit 1,90 m der mit Abstand kleinste Starter. Er funktioniert bisher aber auch sehr gut neben Dennis Schröder, dessen Platz er eingenommen hat (und der von der Bank kommend besser funktioniert als in der Starting Five). Quickley ist ohnehin ein Spieler mit sehr elastischem Skillset, weshalb es teilweise frustrierte, wie Thibodeau seine Minuten limitierte. In Toronto stehen ihm alle Möglichkeiten offen, er soll gemeinsam mit Barnes Teil des künftigen Fundaments werden.

Anzeige

R.J. Barrett: Hilft der Szenenwechsel? Barrett wiederum sorgte oft selbst für die Frustrationen. Der ehemalige Nr.3-Pick schaffte in New York nie den Schritt zum konstant effizienten Offensivspieler – sein Decision-Making warf Fragen auf, als Finisher war er stets unterdurchschnittlich, der Dreier fiel nur in seinem Sophomore-Jahr mal richtig gut. Flashes gab es trotzdem immer wieder. Die Anlagen hat der gebürtige Kanadier sowieso: Er ist lang, athletisch, sehr bullig, hat gutes Ballgefühl und immer wieder auch gute defensive Sequenzen. Und er ist eben immer noch jung, obwohl er schon 2019 in der NBA debütierte. Auch in seinem Fall ist es noch früh (und es ist nicht der erste Hot Stretch seiner Laufbahn), aber: Bisher scheint ihm der Szenenwechsel gut zu tun. Er bewegt sich gut im Flow der Offense. Er spielt mit der richtigen Konsequenz, sucht und findet Möglichkeiten, um zum Ring zu gehen. Und er trifft seine Würfe, was ohnehin immer alles besser aussehen lässt (54 Prozent FG, 53 Prozent Dreier als Raptor). Die Explosion gegen die Warriors war die Krönung, auch in den Spielen davor war der Eindruck aber überwiegend positiv.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Was machen die Raptors mit Pascal Siakam? So weit, so gut. Barrett wird erst noch zeigen müssen, wie real diese Entwicklung ist. Und die Raptors haben immer noch mehrere Entscheidungen zu treffen, allen voran in Sachen Siakam, dessen Vertrag ausläuft und der bei einigen Teams Interesse auf sich zieht. Der Kameruner ist der beste Spieler der Raptors und unter dem Radar seit mehreren Wochen in überragender Form, aber nach wie vor nicht der sauberste Fit neben Barnes (und Pöltl). Er ist mit seinen 29 Jahren etwas älter. Das könnte für einen weiteren Trade sprechen … auf der anderen Seite wirkt es auch nicht unmöglich, um IQ, Siakam und Barnes, wenn dessen Shooting Leap echt ist, eine funktionierende Offense zu konstruieren. Es wird sich zeigen. Die Raptors lassen sich traditionell ungern in die Karten schauen, aktuell gibt es gleichzeitig Gerüchte über Trade-Gespräche und einen neuen Vertrag für Siakam. Es wird wie immer eine Rolle spielen, was Toronto zurückbekommen kann. Idealerweise mehr als für Fred VanVleet oder Kyle Lowry, die das Team über die vergangenen Jahre quasi ersatzlos verließen. Immerhin eine dieser Baustellen sind sie (endlich) angegangen. Toronto ist noch lange nicht am Ziel, ihr heutiges Team passt aber schon besser zusammen als vor dem 30. Dezember. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was der kommende Monat bringt.