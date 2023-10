NBA 2023/24 live: Drei Top-Spiele zum Start der NBA-Übertragungen bei ProSieben und ProSieben MAXX

Anzeige ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Gleich zu Beginn stehen drei Top-Partien auf dem Programm. ran verliert keine Zeit und zeigt gleich zu Saisonbeginn der NBA drei absolute Top-Spiele. Den Start bei #ranNBA machen die Denver Nuggets und Los Angeles Lakers in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober (LIVE ab 01:05 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf ran.de). Vor dem Spiel bekommen die Nuggets ihre Championship-Ringe überreicht. Die Franchise aus der "Mile High City" konnte im Juni dieses Jahres ihre erste Meisterschaft in der NBA feiern. Zum Saisonauftakt bekommt es der amtierende Titelträger dann sofort mit dem wohl bekanntesten NBA-Team der Welt zu tun. Die Los Angeles Lakers sind zusammen mit den Boston Celtics Rekordchampions der Liga und wollen mit LeBron James und Anthony Davis auch in dieser Saison wieder ein Wörtchen im Titelrennen mitreden. Besonders feurig: James und Co. sind auf Revanche aus! In der vergangenen Saison ließen die Superstars der Nuggets, Nikola Jokic und Jamal Murray, den Lakers in den Conference Finals keine Chance, schickten LA per "Sweep" mit 4:0 nach Hause und zogen in die Finals ein.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober (LIVE ab 23:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) folgt dann direkt der nächste Knaller. Dann treffen mit den New York Knicks und den New Orleans Pelicans zwei sehr interessante Teams aufeinander. Ein Mann steht dabei besonders im Fokus: Zion Williamson. Der 23-Jährige kam 2019 als "Nummer-Eins-Pick" nach New Orleans und galt als kommendes Gesicht der Liga. Doch Verletzungen, Anpassungsschwierigkeiten und Probleme mit seinem Gewicht verhinderten bisher seinen endgültigen Durchbruch.

Deutscher bei den Knicks: Hartenstein im Fokus Seine Fitness-Probleme soll Williamson, der eine fast unmenschliche Athletik mitbringt, in der vergangenen Offseason in den Griff bekommen haben. Vor allem eine Aussage von General Manager David Griffin lässt darauf hoffen: "Dies ist der erste Sommer, in dem Zion seinen Beruf in dieser Hinsicht ernst genommen hat." Auf Seiten der New York Knicks können sich die deutschen Fans auf Isaiah Hartenstein freuen. Der 25-Jährige geht in seine zweite Saison bei den "Knickerbockers" und kämpft mit Mitchell Robinson um die Startplatz auf der Center-Position.

