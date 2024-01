NBA-Kolumne - Rookie des Monats: Wie Victor Wembanyama das ROTY-Rennen wieder geöffnet hat

Anzeige

Victor Wembanyama oder Chet Holmgren? Es tut sich etwas im Rennen um den "Rookie of the Year"-Award. Während der Nr.1-Pick seinen Konkurrenten in manchen Kategorien nicht herausfordern kann, vergrößert er in anderen derzeit die Distanz. Das hat nicht zuletzt mit seinem Team zu tun...

von Ole Frerks

Der 22. Januar hat für NBA-Fans eine gewisse Bedeutung.

Es ist seit Jahren das Datum, an dem Kobe Bryant einst 81 Punkte erzielte – und seit wenigen Tagen nun auch der Tag, an dem Joel Embiid die 70 und Karl-Anthony Towns die 62 Punkte knackte. Der erste Tag seit über 40 Jahren, an dem zwei NBA-Spieler jeweils über 60 Zähler markierten. Zwei Bigs, um genauer zu sein.

Es verwundert nicht, dass die Leistung von Victor Wembanyama an diesem Tag im Vergleich unterging. Im Duell mit Embiid erzielte der Franzose zwar die bisher zweitmeisten Punkte seiner Laufbahn (33), aber Embiid legte eben mehr als doppelt so viele Punkte auf. Und man muss dazu sagen: Spiele dieser Art von Wemby haben keinen Seltenheitswert mehr.

Es ist bereits nach gut drei Monaten ziemlich normal, dass seine Statlines für einen Rookie alles andere als normal aussehen. Und dass die Spurs dabei verlieren.

Es sollte trotzdem nicht unter den Tisch fallen, was er insbesondere in den letzten Wochen abreißt. Auch im Hinblick auf das "Rookie of the Year"-Rennen muss man sagen: Es ist noch nicht vorbei.