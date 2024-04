NBA-Kolumne: Schreckgespenst oder Papiertiger? Wie die Sixers den Osten einschüchtern

Anzeige Am letzten Spieltag der Regular Season kam es zu teils peinlichen Szenen in Cleveland – alles aus Furcht vor einem Spieler. Doch was ist von Joel Embiid in den Playoffs zu erwarten, falls die 76ers diese überhaupt erreichen? Von Ole Frerks J.B. Bickerstaff wollte nichts dem Zufall überlassen. Begonnen hatte sein Team das Spiel bereits ohne beide Starter im Backcourt, während des Spiels dünnte der Coach seine Rotation immer weiter aus. Bei noch 6:39 Minuten auf der Uhr brachte Bickerstaff Tristan Thompson für Max Strus, an der Seite von Isaiah Mobley, Pete Nance, Emoni Bates und Damian Jones beendete der letzte verbliebene Champion von 2016 dann das Spiel. Cleveland führte gegen Charlotte mit 108:102, als Thompson kam. Cleveland erzielte danach noch 2 Punkte mit seinem Lineup aus einem Swingman und vier Bigs. Die Hornets erzielten noch 18 Punkte, obwohl sie das Spiel eigentlich auch nicht gewinnen wollten. Die Cavs tankten auf Weltklasse-Niveau, waren darin konsequenter als ihre Gäste. Es war ein jämmerliches Schauspiel von einem Team, das zu diesem Zeitpunkt, als New York parallel gegen Chicago hinten lag, mit einem Sieg Zweiter im Osten hätte werden können. Da die Knicks ihr Spiel noch drehten, wäre es dazu nicht gekommen – mit einem Sieg wäre Cleveland Dritter statt Vierter geworden, wäre nicht auf der Bracket-Seite der übermächtigen Celtics gelandet, hätte mit Indiana ein potenziell besseres Matchup erwischt als nun mit Orlando. Aber später ist man eben immer schlauer. Cleveland wollte unter keinen Umständen Gefahr laufen, in der ersten Runde auf den anderen bösen Wolf der Eastern Conference zu treffen. Wenn man die Philadelphia 76ers denn als solchen ansehen will.

Anzeige

Die Sixers sind ein Enigma, oder besser gesagt: Sie sind Vieles gleichzeitig, schwer zu greifen. Sie sind das Team im Osten, das – nach Boston – eine Zeit lang den wohl besten Basketball in dieser Saison gespielt hat (nur die Knicks und Cavs können da mitreden). Sie standen mal bei 29-13, nachdem Joel Embiid gegen die Spurs 70 Punkte erzielt hatte; ihr Net-Rating betrug zu diesem Zeitpunkt +8,3, nur 1 Zähler hinter den Celtics. Es ist lange her. Was danach passierte, ist bekannt: Embiid verletzte sich am Knie, fiel monatelang aus. Es gab weitere Ausfälle, etwa von De’Anthony Melton. Es gab Neuzugänge, namentlich Kyle Lowry und Buddy Hield. Es gab einen freien Fall, bis in die Play-In-Ränge. Dann gab es plötzlich Embiids Comeback, am 2. April stand der noch amtierende MVP erstmals wieder auf dem Court. Aktuell gibt es acht Siege in Folge – die längste Siegesserie aller NBA-Teams zum Start der Postseason. Auf einem Play-In-Rang ist Philadelphia trotzdem geblieben, trotz identischer Bilanz wie Platz fünf (Orlando) und sechs (Indiana). Und jetzt stellt sich die Frage, wie gefährlich dieses Team – und dieser Embiid – nun wirklich sein kann.

Die längste Siegesserie der NBA Wichtig vorweg: Die acht Siege kamen gegen einen sehr dankbaren Spielplan zustande – beim Comeback traten die Thunder ohne Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams an, Orlando wurde ohne Franz Wagner geschlagen, ansonsten hatte von allen Gegnern nur Miami eine positive Bilanz und echte Ambitionen. Sei’s drum: Vor Embiids Rückkehr hätten sich die Sixers auch mit diesen Aufgaben schwergetan. Der Big Man selbst wirkte in fünf Spielen mit – das Back-to-Back in San Antonio wurde ihm erspart, am letzten Spieltag gegen Brooklyn wurde er geschont, nachdem er sich im vorigen Spiel gegen Orlando wieder am Knie verletzt hatte. Eine "Vorsichtsmaßnahme", berichtete "ESPN". Das anstehende Play-In-Duell mit Miami wurde (natürlich) als wichtiger angesehen. Es bleibt also vorerst nur der Eindruck aus fünf Spielen. Dieser war überraschend gut – Embiid legte 30,4 Punkte, 9,2 Rebounds und 5,2 Assists auf, bei starker Effizienz (64,1% True Shooting). Er wurde schnell müde und wirkte teilweise rostig, konservierte defensiv seine Energie, hatte jedoch auch einige richtig starke Sequenzen, in denen seine Endgeschwindigkeit überzeugte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bei wieviel Prozent ist Embiid? Embiid ist noch nicht wieder er selbst, was unter anderem die 24 Ballverluste in fünf Spielen zeigen, oder die Tatsache, dass er noch mehr vom Jumper lebt als vorher. Seit dem Comeback nimmt Embiid mehr als fünf Dreier pro Spiel, klar über Saisonschnitt (3,6) und ein Indiz dafür, dass er sein Power-Game noch etwas dosierter einsetzen muss. Zu sehen war dieses aber auch schon – fast genau 10 Freiwürfe pro Spiel nimmt Embiid aktuell. Er ist als Scorer nicht ganz so dominant wie über die erste Saisonhälfte, als er pro Possession mehr punktete als jeder Volume-Scorer der NBA-Geschichte. Dominanter als nahezu alle anderen Spieler im Osten ist er dennoch, vielleicht? Zumindest die überwiegend schwachen Gegner der vergangenen Wochen hielten ihn nicht von seinen standesgemäßen 30 Punkten ab. Auch diese Version von Embiid schüchtert Gegner ein – und hat einen massiven Einfluss auf seine Mitspieler. Tyrese Maxeys Speed ist noch wertvoller, wenn ein anderer Scorer noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hield bekommt mehr Platz für seine Würfe, Tobias Harris kann wieder mehr Off-Ball-Cutter sein. Embiid ist der Dreh- und Angelpunkt, gerade offensiv.

Anzeige

Anzeige Endet der Playoff-Fluch? Seine Anwesenheit schraubt das Potenzial seines Teams massiv nach oben. Lineups mit ihm und Maxey haben über die Spielzeit ein Net-Rating von +11,1, das mit nahezu allen der besten Two-Man-Kombos der Liga mithalten kann. Seit seiner Verletzung ist der Kader um ihn herum noch ein wenig tiefer geworden. Und trotzdem fällt es nicht leicht, an die Sixers als legitimen Contender zu denken. Wer Embiid neben dem derzeit verletzten Giannis Antetokounmpo als besten Spieler der Conference ansieht, liegt damit nicht falsch, zumindest auf die Regular Season bezogen. In den Playoffs haben Spieler wie Jayson Tatum oder Jimmy Butler hingegen schon weitaus mehr erreicht als Embiid, dessen Produktion bisher in jedem Postseason-Jahr schrumpfte.

USA-Kader für Olympia steht

Kommt das Dream Team 2.0? Das Basketballteam der USA hat sich laut "ESPN" auf einen Kader für die Olympischen Spiele 2024 festgelegt. Und der hat es in sich. ran hat die Übersicht der Mannschaft, die auf der Mission Gold sein wird. © Getty Images Ein Platz bleibt offen...

Einen Platz im 12-Mann-Kader wollen Head Coach Steve Kerr und Nationalmannschafts-Direktor Grant Hill erst kurz vor dem Trainingslager im Juli und vor dem ersten Testspiel in Las Vegas vergeben. © AFLOSPORT Stephen Curry (Golden State Warriors) - Point Guard

Der beste Dreierschütze der NBA muss dabei sein. Stephen Curry ist immer noch einer der zehn besten Spieler der NBA. Kaum einer macht das Feld für seine Mitspieler so breit wie der "Baby-Faced Assassin". Gerade auf internationalen Level wird das enorm wichtig für Team USA sein. © imago/Cordon Press/Miguelez Sports Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) - Point Guard

Bei der letztjährigen Basketball-WM musste sich Tyrese Haliburton noch im Halbfinale dem deutschen Team geschlagen geben. Ein halbes Jahr später spielt der Point Guard die beste Saison seiner Karriere. Kaum ein Spieler setzt seine Teamkollegen derart gut in Szene und beeinflusst dadurch das Spiel auch ohne das perfekte Scoring. © Getty Images Jrue Holiday (Boston Celtics) - Point Guard

Mit einem neuen 145-Millionen-Dollar-Vertrag in der Tasche kann Jrue Holiday beruhigt nach Paris fliegen. Er wäre wohl nur Backup, aber er hat das Selbstvertrauen von 64 Saisonsiegen bei den Boston Celtics. © ZUMA Wire Devin Booker (Phoenix Suns) - Shooting Guard

Ein Spieler, der gut integrierbar ist, ist Devin Booker. Der Guard bringt ein breitgefächertes Skill-Set mit und ist zudem tödlich aus der Mitteldistanz. Ein Spieler wie er kann jederzeit einen Wurf treffen und zudem auch als "Catch-and-Shoot-Spieler" fungieren. © Getty Images LeBron James (Los Angeles Lakers) - Small Forward

Bei LeBron James bedarf es keiner Erklärungen. Je nach Gusto ist der "King" der beste oder zweitbeste Basketballer der bisherigen NBA-Geschichte. Jedes Team der Welt würde ihn mit Kusshand begrüßen. © Getty Images Kevin Durant (Phoenix Suns) - Small Forward/ Power Forward

In den vergangenen Jahren laborierte KD häufig an Verletzungen und absolvierte dementsprechend wenig Spiele. In der laufenden Spielzeit ist er jedoch fit und zeigt, warum er für viele der beste Scorer der NBA ist. Für den "Slim Reaper" gibt es keinen schlechten Wurf. Kevin Durant sollte in der Starting-Five der US-Amerikaner gesetzt sein. © Getty Images Jayson Tatum (Boston Celtics) - Small Foward/ Power Forward

Bei den Boston Celtics ist Jayson Tatum der klare "Go-to-Guy". Bei den USA wäre er wohl nur einer von vielen. Das macht aber nichts. Tatum gehört zu den besten Spielern der NBA und hat dieses Jahr die riesige Chance, mit den Boston Celtics NBA-Champion zu werden. © Getty Images Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - Shooting Guard

Der "Ant-Man" war bei der vergangenen Weltmeisterschaft der Kopf des Team USA, dementsprechend enttäuscht kam er nach Hause. Nun könnte es einen "Redemption Arc" für ihn geben. © AFLOSPORT Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Center

In der Postseason gibt es wohl keinen anderen Big Man, der einen derart großen Einfluss in der Defensive nehmen kann wie Anthony Davis. "The Brow" kann auch auf kleinere Gegenspieler "switchen" und vor sich halten. Für die USA ist er auf der Fünf wahrscheinlich gesetzt. © Getty Images Bam Adebayo (Miami Heat) - Center

Wenn man schon über Playoff-Verteidiger spricht, darf man Bam Adebayo nicht außen vor lassen. Was für Davis gilt, gilt ebenso für Adebayo. Seine unauffälligen Zahlen täuschen häufig darüber hinweg, was für ein überragend guter Verteidiger er ist. © Getty Images Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Center

Joel Embiid betonte bereits, unbedingt in Paris zu spielen zu wollen. Vor seiner Verletzung war der gebürtige Kameruner MVP-Favorit. Nun ist er, kurz vor dem Start der Playoffs, wieder fit und bereit für Team USA. © Getty Images

Dieser Fakt hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Embiid nie für eine gesamte Postseason gesund blieb. In diesem Jahr ist er schon zum Start nicht bei 100% und sein Team hat nicht – wie mit einer Ausnahme in jedem Jahr seit 17/18 – den Heimvorteil in Runde eins auf seiner Seite. Es wird nach diesen acht Siegen am Stück keinen "Aufbaugegner" mehr geben, gegen den das Team in aller Ruhe seinen Rhythmus finden kann.