NBA-Kolumne: Über den Ausfall von Joel Embiid: Ein historischer Verlust

Joel Embiid muss sich einer Operation am Knie unterziehen. Seine Saison ist offiziell nicht beendet, eine genauere Timeline wollen die Philadelphia 76ers erst nach der Prozedur bekanntgeben. Schon jetzt ist aber klar, dass ein Aspekt seiner Saison eine historische Fußnote bleiben wird.

Von Ole Frerks

Eigentlich sollte es aktuell um etwas anderes gehen. Am Donnerstag steht die Trade Deadline an, eigentlich hätten die Philadelphia 76ers eins der interessantesten Teams in dieser Woche sein sollen.

Nun, das sind sie irgendwie immer noch. Allerdings nicht aus dem "eigentlichen" Grund, dass Philly jetzt noch den einen Move tätigen könnte, um endgültig den Schritt Richtung legitimer Contender zu machen.

Weit waren sie bis vor kurzem ja nicht weg, noch immer hat Philly das sechstbeste Net-Rating der Liga, vor Denver und Milwaukee. Ihre Situation hat sich jedoch grundlegend verändert.

Ihr Fundament ist weg, vorerst. Wie die Sixers bekanntgegeben haben, wird Joel Embiid in den kommenden Tagen am gerissenen Meniskus in seinem linken Knie operiert werden.

Die "Tür ist nicht zu" für eine Rückkehr des Centers im Lauf dieser Regular Season, wie es bei "ESPN" hieß, offiziell fällt Embiid "für einen längeren Zeitraum" aus. Genauer spezifiziert wird dieser erst nach der Prozedur.

Es hilft daher nichts, aktuell darüber zu spekulieren. Die Ausfallzeiten nach diesen Verletzungen können irgendwo zwischen sechs Wochen und drei Monaten liegen, in manchen Fällen dauert es auch noch länger. So oder so gibt es bereits die Gewissheit, dass eine Verletzung eine weitere Saison von Embiid beschädigt, selbst wenn es sie vielleicht nicht endgültig zerstört hat.

Es sollte aktuell eigentlich auch hier um etwas anderes gehen.