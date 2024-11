NBA: Lakers mit LeBron siegen weiter - Kleber beendet Negativserie

Die Los Angeles Lakers sind in der NBA weiter auf dem Vormarsch, auch die Dallas Mavericks haben wieder Grund zur Freude.

Die Los Angeles Lakers befinden sich in der NBA weiter auf dem Vormarsch. Angeführt von den beiden Basketballstars LeBron James und Anthony Davis siegten die Kalifornier mit 104:99 bei den New Orleans Pelicans und fuhren damit ihren fünften Sieg nacheinander ein. In der Western Conference schoben sich die Lakers auf Rang vier vor.

James gelangen 21 Punkte, darunter zwei wichtige Dreier in der Schlussphase, sowie sieben Rebounds und fünf Assists. Ein Triple-Double, wie zuletzt vier Mal nacheinander, schaffte der 39-Jährige diesmal aber nicht. Davis war mit 31 Zählern und 14 Rebounds kaum zu bremsen. Weltmeister Daniel Theis kam bei den Pelicans wie in den beiden Partien zuvor nicht zum Einsatz.

"Für diese Momente lebe ich", schilderte LeBron James im Anschluss an die Partie seine Emotionen nach dem entscheidenden Dreier. So sei der Superstar froh, "zu diesem Zeitpunkt in meiner Karriere immer noch gut genug für die wichtigen Würfe" zu sein.

Maximilian Kleber fuhr mit den Dallas Mavericks nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg ein. Beim 110:93 gegen die San Antonio Spurs brachte es der Würzburger als Starter auf zwei Punkte und vier Rebounds. Beste Werfer für die Mavs waren Kyrie Irving (22) und Luka Doncic (16). Die Spurs mussten auf Supertalent Victor Wembanyama verzichten, der Franzose fiel wegen einer Knieverletzung aus.