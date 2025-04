Die NBA reagiert auf die obszöne Auseinandersetzung zwischen Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves und einem Fan. Der Wolves-Superstar muss blechen – schon wieder.

Ein verbales Scharmützel mit einem Fan kommt Anthony Edwards teuer zu stehen: Die NBA hat in der Nacht auf Mittwoch eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 US-Dollar gegen den Guard der Minnesota Timberwolves verhängt.

Was war passiert? In Spiel 1 der Serie der Timberwolves gegen die Los Angeles Lakers (117:95) ließ sich Edwards zu einem Wortgefecht mit einem Fan hinreißen, das in Videos in den sozialen Medien zu sehen ist.

Nachdem der NBA-Star erst mit dem lukrativen Vertrag seines Teamkollegen Rudy Gobert protzte, ging er anschließend unter die Gürtellinie: "Mein Schwanz ist größer als deiner", rief Edwards dem Fan zu und griff sich dabei in den Schritt.

Nun also die Geldstrafe für den 23-Jährigen, der damit bereits auf 370.000 US-Dollar Strafzahlungen allein in dieser Saison kommt – NBA-Höchstwert! Darunter waren unter anderem Zahlungen für obszöne Gesten in Richtung der Schiedsrichter, Schimpfwörter in TV-Übertragungen oder das Werfen des Balles in die Zuschauerränge.

In der Nacht auf Samstag steigt Spiel der der Playoff-Serie gegen die Lakers.