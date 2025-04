NBA: Zweite Pleite für Franz Wagner - Orlando Magic verlieren gegen Boston Celtics

Die Orlando Magic um Franz Wagner kassieren auch im zweiten Spiel der Playoff-Serie gegen Boston eine Pleite.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner und Orlando Magic stehen nach der nächsten Niederlage in den NBA-Playoffs unter Zugzwang. Beim Titelverteidiger Boston Celtics verlor das Team um den deutschen Starspieler in der Nacht zum Donnerstag Spiel zwei des Achtelfinals mit 100:109. In der Best-of-seven-Serie liegt der Underdog nun 0:2 in Rückstand, ehe zwei Heimspiele in Orlando folgen.

Im zweiten Duell in Boston, bei dem die Celtics wegen einer Handgelenkverletzung auf ihren Superstar Jayson Tatum verzichten mussten, kam Wagner auf 25 Punkte, vier Rebounds und vier Assists. Sein Co-Star Paolo Banchero legte 32 Zähler auf. Der Münchner Tristan da Silva kam nicht zum Einsatz. Topscorer des Spiels war Bostons Jaylen Brown mit 36 Punkten und zehn Rebounds.

Sonntag, 27. April, 00:15 Uhr: Spiel 4 - Denver Nuggets at LA Clippers live auf ProSieben MAXX, Spiel 4 - Denver Nuggets at LA Clippers live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 27. April, 21:10 Uhr: Spiel 4 - Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves live auf ProSieben MAXX, Spiel 4 - Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

"Es war ein bisschen so wie im letzten Spiel, wir hatten etwas Probleme im dritten Viertel. Am schwersten wiegen ihre 13 Offensivrebounds. Einem so guten Team darf man keine zweiten Chancen geben", sagte Wagner. Der Berliner hatte persönlich erneut Probleme mit seinem Dreier und traf nur einen von sieben Würfen von draußen. "Ich war überrascht, dass einige von denen nicht reingegangen sind", sagte der 23-Jährige.

Wagner und Co. hatten Spiel eins am vergangenen Sonntag mit 86:103 verloren. Das dritte Duell steigt in der Nacht zum Samstag (1.00 Uhr) in Orlando. "Letztes Jahr hat es echt Spaß gemacht, zuhause zu spielen. Ich hoffe, dass wir dort Spiel drei gewinnen können", sagte Wagner und fügte an: "Wir sind alles Menschen. Es ist immer leichter, wenn Leute dich anfeuern."