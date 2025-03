Luka Doncic und LeBron James führen die Lakers zum Sieg im Stadtduell gegen die Clippers, derweil reißt bei der Rückkehr von Dennis Schröder die Siegesserie der Pistons.

Luka Doncic und LeBron James haben die Los Angeles Lakers zu einem Prestigesieg in der NBA geführt. Die beiden Basketballstars ragten beim 106:102 im Stadtduell gegen die Los Angeles Clippers heraus. Doncic kam als erfolgreichster Werfer der Partie an seinem 26. Geburtstag auf 31 Punkte, James folgte mit 28 Zählern und verbuchte 13 Rebounds.

Für Doncic war es die zweitbeste Ausbeute seit seinem aufsehenerregenden Trade von den Dallas Mavericks nach L.A. Noch immer hat der Slowene aber Luft nach oben, gegen die Clippers traf er nur neun seiner 22 Versuche aus dem Feld. Unter Druck zeigte er jedoch seine Klasse und baute die Führung im Schlussviertel mit zwei erfolgreichen Dreiern vorentscheidend aus.

Sonntag, 2. März, 2:15 Uhr: Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Milwaukee Bucks at Dallas Mavericks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 2. März, 18:35 Uhr: Denver Nuggets at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Denver Nuggets at Boston Celtics live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Ohnehin kommen die Lakers mit dem Starduo Doncic/James immer besser in Fahrt - auch dank ihrer starken Defensive. Nach dem fünften Sieg in Serie, dem elften aus den vergangenen 13 Spielen, hat der 17-malige Meister weiter Chancen auf Platz zwei der Western Conference. Die Clippers, für die Ivica Zubac 27 Punkte erzielte, folgen auf Platz sechs. Am Sonntag kommt es bereits zur Revanche.