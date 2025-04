NBA: Rookie of The Year Award wird eine klare Angelegenheit

Die NBA hat den Rookie of the Year gekürt. Die San Antonio Spurs stellen erneut den besten Newcomer der Liga - mit klarem Abstand.

Und wieder ist es ein Spieler der San Antonio Spurs, der Rookie of the Year wird. Die NBA hat in der Nacht auf Mittwoch bekanntgegeben, wer sich den begehrten Newcomer-Award in diesem Jahr sichert.

Dabei konnte sich Shooting Guard Stephon Castle klar gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Der 20-Jährige erhielt 92 von 100 möglichen Stimmen für den ersten Platz.

Damit beerbt Castle Victor Wembanyama, der den Award im vergangenen Jahr nach San Antonio brachte.

"Ich kann nicht anders, als an die Zielscheibe zu denken, die jetzt auf meinem Rücken ist. Aber ich glaube, das ist nichts, wofür ich nicht bereit bin", sagte der US-Amerikaner zu seiner Auszeichnung.

Auch Wembanyama gratulierte bei X: "Einsatz, Herz und pures Talent. Das ganze Jahr über hast du gezeigt, warum du diesen Titel verdient hast. Ich bin so stolz auf dich."