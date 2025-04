ran ausgezeichnet! NBA-Story über LeBron James mit VDS-Multimediapreis geehrt

Ausgezeichnete Arbeit von ran! Eine Multimedia-Story von Autor Ole Frerks über LeBron James wurde bei der VDS-Gala geehrt.

ran stand und steht für ausgezeichneten Journalismus – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das zeigte sich einmal mehr bei der Gala des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) am Montag.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Multimedia-Story von Ole Frerks über NBA-Legende LeBron James mit dem dritten Platz geehrt.

In dem Stück erläutert Frerks, wie James es geschafft hat, in der härtesten und besten Basketball-Liga der Welt so lange sein Weltklasse-Niveau zu halten.

Immerhin ist "King James" 40 Jahre alt. Bei den Los Angeles Lakers spielt er inzwischen sogar mit Sohn Bronny in einem Team.

Platz eins ging an Korbinian Eisenberger, der für die Süddeutsche Zeitung "Auf der Piste mit Linus Straßer" schrieb. Zweiter wurde Jochen Tittmar (Spox) mit einer Reportage über Ex-Profi Dennis Grassow, der im Altenheim sein Glück gefunden hat.

"Wir freuen uns sehr über die erstmalige Auszeichnung für ran.de bei den prestigeträchtigen Berufswettbewerben des VDS. Der Beitrag von Ole verbindet hervorragend Text und Video rund um unsere umfangreiche NBA-Berichterstattung. Wir sehen das auch als Wertschätzung für die crossmediale Arbeit unseres gesamten Teams", sagte ran-Sportchef Gernot Bauer.