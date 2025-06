NBA: Mega-Trade von Desmond Bane ist das fehlende Puzzlestück der Orlando Magic - ein Kommentar

Doch wenn man sich die Konstellation um Franz Wagner in Florida genau anschaut, und ähnliche Vergleiche aus der Vergangenheit heranzieht, macht der Trade viel Sinn für Orlando , obwohl er den Magic einiges an Trade-Kapital gekostet hat.

Letztes Puzzlestück für Orlando

Allerdings ist der 26-jährige Guard die perfekte Ergänzung für das Grundgerüst der Magic. In seinen fünf Jahren in der NBA hat sich der Zweitrundenpick von 2020 so weiterentwickelt, dass er einer führenden Rolle auf dem Court gewachsen ist. Besonders in einer so jungen Truppe wie den Magic.