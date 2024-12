Für Moritz Wagner ist die Saison beendet. Der deutsche NBA-Star hat einen Kreuzbandriss. Die schwere Verletzung hat Auswirkungen auf ihn, die Orlando Magic und das DBB-Team. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Moritz Wagner hat einen Kreuzbandriss erlitten. Im Spiel gegen die Miami Heat verletzte sich der deutsche NBA-Star von den Orlando Magic bei einer unglücklichen Bewegung schwer am linken Knie. Als er anschließend vom Feld getragen wurde, hatte manch einer wohl schon die Vorahnung, dass eine längere Zwangspause droht. Genauso wie bei Bruder Franz. Moritz' jüngerer Bruder, der sich Anfang des Monats einen Riss des schrägen Bauchmuskels zugezogen hatte und lange ausfallen wird, hielt sich bei Wagners Verletzung im Publikum die Hand vor die Augen, dann sackte er in seinen Stuhl. NBA - Moritz Wagner: Diagnose da - Star der Orlando Magic fällt Rest der Saison aus Die schwere Knieverletzung hat Folgen. In erster Linie natürlich für Wagner selbst. Doch auch die Magic und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sind vom Kreuzbandriss des Centers schwer getroffen. Wie geht es jetzt weiter? Wann können die Magic mit einem Comeback rechnen? Und ist nun sogar die Basketball-EM 2025 beendet, bevor sie begonnen hat? ran klärt die wichtigsten Fragen zur Verletzung von Moritz Wagner.

Moritz Wagner erleidet Kreuzbandriss: Wie lange fällt der Magic-Star aus? Moritz Wagner erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Er muss operiert werden und verpasst den Rest dieser Saison, teilten die Orlando Magic nach weiteren Untersuchungen offiziell mit. Wie lange Wagner ausfällt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau zu sagen. Bei solch schweren Verletzungen ist der Genesungsprozess von Sportler zu Sportler unterschiedlich. Zudem kommt es darauf an, was für einen Kreuzbandriss sich Wagner zugezogen hat - in dem Fall das vordere - und ob noch weitere Bänder betroffen sind. Mittwoch, 25.12, 20:15 Uhr live: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream Grob wird man wohl von rund sechs Monaten Ausfallzeit ausgehen können - wahrscheinlich sogar mehr. Es kommt vor allem auch darauf an, wie die Reha beim deutschen NBA-Star verläuft. Dass Wagner alles für ein zeitiges Comeback geben wird, daran hat Magic-Teamkollege Cole Anthony keinen Zweifel. Er sagte nach der Partie: "Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er."

War der Magic-Star in der Form seines Lebens? Kann man sagen. Wagner spielte bei den Magic - auch aufgrund diverser Verletzungen im Team - eine immer größere Rolle. Bis zur Verletzung spielte Wagner die beste NBA-Saison seiner Karriere - es ist die neunte Spielzeit für den 27-Jährigen in der besten Basketball-Liga der Welt. Der Center hatte sich in der bisherigen Saison mit durchschnittlichen Karrierebestwerten in den Kategorien Punkte (12,9) und Rebounds (4,9) besser denn je präsentiert. Der lange Ausfall kommt zur Unzeit - auch, wenn es keine guten Zeitpunkte für Verletzungen gibt. NBA: In der Overtime! Theis verliert mit New Orleans Pelicans erneut Durch seine Leistungen war Wagner noch bis zuletzt in der Debatte um den "Sixth Man of the year" - also den besten Bankspieler der Liga. Durch die Verletzung mitten in der Saison wird ihm diese Ehre vorerst wohl nicht zuteil.

Welche Auswirkungen hat das auf die Karriere des Magic-Centers? Erst im Sommer dieses Jahres hatte Wagner seinen Vertrag bei den Magic um zwei Jahre verlängert. Kolportierte 22 Millionen US-Dollar soll der Deutsche laut "Spotrac" dadurch verdienen. Die schwere Verletzung könnte vor allem Auswirkungen auf zukünftige Verhandlungen haben. Ohne den Ausfall hätte Wagner bei gleichbleibender Leistung bei den nächsten Vertragsgesprächen sicher einen noch größeren Kontrakt heraushandeln können. Durch den Kreuzbandriss hängt alles davon ab, wann und vor allem wie der gebürtige Berliner zurückkommt. Wagner ist bei Vertragsende 2026 29 Jahre alt - ein gutes Alter für einen ordentlichen Vertrag. Aber dafür muss er eben fit sein.

Kreuzbandriss bei Moritz Wagner: Wie reagierte Franz Wagner? Wenige Tage vor Wagners Kreuzbandriss hatte sich bereits Bruder Franz eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Er verfolgte das Spiel von der Tribüne aus und war sichtlich mitgenommen, als sein großer Bruder vom Feld getragen werden musste. Zuletzt hatte Moritz in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen" noch von der mentalen Widerstandsfähigkeit seines jüngeren Bruders geschwärmt. "Er hat mich wirklich beeindruckt, in der Art und Weise, wie er die Information aufgenommen hat und damit umgegangen ist", sagte Moritz über die Zeit nach Franz' Diagnose: "Gefühlt war ich fast trauriger als er." Nun leidet Franz mit ihm.

Moritz Wagner fehlt mit Kreuzbandriss: Was bedeutet das für die Orlando Magic? Der Kreuzbandriss trifft die Magic sicher genauso schwer wie Wagner selbst. In Anbetracht der aktuellen Situation in Orlando ist der Ausfall eine weitere Hiobsbotschaft. Franz fällt mit seiner Bauchmuskelzerrung mindestens noch bis Anfang, eher bis Mitte oder Ende Januar des anstehenden Jahres aus. Paolo Banchero - ein weiterer Star-Spieler des Teams von Head Coach Jamahl Mosley - plagen ähnliche Beschwerden. Er hat seit dem 30. Oktober nicht mehr gespielt. Dadurch fehlen den Magic beide Star-Forwards kurz- und mittelfristig sowie einer ihrer drei Center. Das erhöht die (berechtigten) Playoff-Hoffnungen Orlandos gewiss nicht. NBA-Highlights: Fox fliegt! Alley Oop mit Dunk-Hammer Die Magic stehen mit einer Bilanz von 18 Siegen und 12 Niederlagen da und sind zurzeit Erster in der Southeast Division. Auch das Spiel gegen die Heat wurde trotz der Wagner-Verletzung und einem 25-Punkte-Rückstand noch gedreht. "Wir wollten diesen Sieg für ihn holen", sagte Mitspieler Anthony.

In der Eastern Conference sind die Magic das viertbeste Team - Stand jetzt wären sie also in den Playoffs. Ob das in ein paar Wochen und Monaten noch genauso aussieht, hängt wohl auch davon ab, wann Franz Wagner und Banchero zurückkehren. Bei Moritz steht fest: Er wird diese Saison kein einziges Spiel mehr machen. Auch dann nicht, wenn die Magic es in die Playoffs schaffen sollten. Ob Orlando auf den Wagner-Ausfall reagiert und auf dem Markt tätig wird, ist unklar. In Goga Bitadze (25 Starts) und Wendell Carter Jr. (17 Starts) haben die Magic noch zwei nominelle Center in den eigenen Reihen, die Stammspieler sind. Bitadze litt mit seinem Positionskollegen mit. "Wir beten alle für ihn. Das war für Mo", sagte der Center. „Es ist wirklich schlimm, einen unserer Brüder zu verlieren. Wir haben immer gesagt: 'Der nächste Mann ist dran'. Aber dieser Kerl hat etwas Besseres verdient als das hier." Coach Mosley war sogar so emotional angefasst, dass er ankündigte, gar nicht erst auf Fragen zur Verletzung einzugehen. Daran sieht man: Wagner ist innerhalb der Franchise hoch angesehen. Sein Ausfall wird sich nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes bemerkbar machen.

Moritz Wagner erleidet Kreuzbandriss: Was bedeutet das für das DBB-Team? Wagners Kreuzbandriss ist die wohl schwerste Verletzung, die je ein Deutscher in der NBA erlitten hat. Davon betroffen sind aber nicht nur die Magic, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Alex Mumbru reagierte gegenüber dem "SID" bereits betroffen. "Das einzig Wichtige ist jetzt, an Mo zu denken", sagte der Spanier. Mittwoch, 25.12, 20:15 Uhr live: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Livestream Für die EM im Sommer wird Wagner mit ziemlicher Sicherheit nicht zur Verfügung stehen. Diese findet vom 27. August bis 14. September 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt. Zwar sind es noch rund acht Monate bis zum Start des Turniers, doch selbst wenn Wagner bis dahin auskuriert sein sollte, liegt die Entscheidung wohl nicht bei ihm und dem DBB. NBA-Teams sind bekanntermaßen bei solch langen Verletzungen auf Vorsicht bedacht und wollen kein Risiko eingehen. Gut möglich, dass Orlando dem Deutschen nahelegt, auf das Turnier zu verzichten, um vollständig für die kommende NBA-Saison fit zu sein. Abgesehen davon ist es natürlich auch möglich, dass der Weltmeister von 2023 selbst diesen Gedanken teilt und sich ausschließlich auf das Comeback in der NBA fokussiert.

