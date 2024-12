Nach Franz Wagner hat sich auch dessen Bruder Moritz in der NBA verletzt. Die Diagnose bestätigt nun die schlimmen Befürchtungen.

Franz Wagner konnte das Drama um seinen Bruder kaum mitansehen.

Der verletzte NBA-Star schlug auf der Tribüne die Hand vor die Augen und sackte in seinem Sitz zusammen. Auf dem Court litt Moritz Wagner sichtlich unter Schmerzen, auftreten konnte er nicht mehr, nur mit Hilfe das Feld verlassen. Das Gesicht verbarg er unter einem Handtuch.

Eine Szene, die bei den Fans der Orlando Magic schlimme Befürchtungen weckte, die sich wenig später bestätigten.

Moritz Wagner erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Er muss operiert werden und verpasst den Rest dieser Saison, teilte Orlando nach weiteren Untersuchungen mit. Nach Teamleader Franz, der zurzeit aufgrund eines Risses in der Bauchmuskulatur zum Zuschauen verdammt ist, ist nun auch Moritz Wagner lange raus.

Der Schockmoment um Wagner überschattete auch noch weit nach der Schlusssirene den 121:114-Triumph, bei den Teamkollegen war die Sorge groß. "Sie werden keinen Kerl treffen, der so hart arbeitet wie er, der sich so für das Spiel engagiert wie er. Wir wollten diesen Sieg für ihn holen", sagte Mitspieler Cole Anthony, mit 35 Punkten Matchwinner an diesem bitteren Abend.