Ohne Wagner-Brüder: Niederlage für Magic

Daniel Theis gewann mit den New Orleans Pelicans 110:98 bei den Washington Wizard, der Weltmeister kam in 15 Minuten Einsatzzeit auf fünf Punkte und sieben Rebounds.

Orlando Magic kassierte ohne die verletzten Brüder Franz und Moritz Wagner ein 92:105 gegen Utah Jazz. Der Münchner Tristan da Silva verbuchte sechs Punkte für das Team aus Florida.

Orlando (21:16) ist im Osten weiter Vierter. New Orleans (7:29) liegt in der Western Conference auf dem letzten Rang.

Alle Ergebnisse aus der Nacht im Überblick:

Charlotte Hornets at Cleveland Cavaliers 105:115

New Orleans Pelicans at Washington Wizards 110:98

Utah Jazz at Orlando Magic 105:92

Los Angeles Lakers at Houston Rockets 115:119

Sacramento Kings at Golden State Warriors 129:99

Boston Celtics at Oklahoma City Thunder 92:105 (Die Highlights im Video)