Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Florida steht nun bei vier Niederlagen in Serie, die direkte Play-off-Qualifikation rückt somit in immer weitere Ferne.

Bereits in der Nacht zum Montag hatte Orlando eine denkbar knappe 102:104-Niederlage gegen Toronto kassiert. Dort hatte Wagner kurz vor Schluss einen Korbleger zum Sieg vergeben.

Das Team des deutschen Starspielers unterlag den Kanadiern in der Nacht zum Mittwoch mit 113:114. Wagner selbst machte ein starkes Spiel, kam auf 28 Punkte und fünf Rebounds - konnte die nächste NBA -Pleite jedoch nicht verhindern.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic schon wieder in letzter Sekunde einen Erfolg gegen die Toronto Raptors hergeschenkt.

Das Wichtigste in Kürze

LeBron James durchbricht Schallmauer

Derweil hat Superstar LeBron James den nächsten Meilenstein in seiner beeindruckenden NBA-Karriere erreicht. Beim 136:115-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans durchbrach der 40-Jährige als erster Spieler die Schallmauer von 50.000 erzielten Punkten in Hauptrunde und Play-offs. Damit zementierte James seine Stellung als bester Scorer der Liga-Geschichte vor den Ikonen Kareem Abdul-Jabbar (44.149) und Karl Malone (41.689).

James war bereits mit 49.999 Punkten in die Partie gegangen. Nach 3:26 Minuten im ersten Viertel übertraf der "King" mit seinem ersten Wurf der Partie, einem Dreier nach Vorlage von Luka Doncic, die 50.000er-Marke. Insgesamt kam James gegen die Pelicans auf 34 Punkte, Doncic legte starke 30 Zähler, acht Rebounds und 15 Assists auf.

Im Rennen um die direkte Play-off-Qualifikation liegen die Lakers nach nun sieben Erfolgen in Serie äußerst aussichtsreich. Der 17-malige NBA-Meister steht in der Tabelle der Western Conference hinter Spitzenreiter Oklahoma City Thunder auf Platz zwei.