Dabei führte Thibodeau die Knicks zuletzt zu ihrem ersten Finaleinzug in der Eastern Conference seit 25 Jahren. In den vergangenen fünf Jahren stand das Team vier Mal in den Playoffs.

Die New York Knicks haben nach dem Playoffs-Aus in der NBA die Trennung ihres bisherigen Coaches Tom Thibodeau nun offiziell bestätigt.

"Unsere Organisation konzentriert sich ausschließlich darauf, für unsere Fans eine Meisterschaft zu gewinnen. Dieses Ziel hat uns dazu veranlasst, Tom Thibodeau zu informieren, dass wir uns für eine neue Richtung entschieden haben. Wir können Tom nicht genug dafür danken, dass er jeden Tag sein Herzblut in seine Arbeit als Cheftrainer der New York Knicks steckt", hieß es im offiziellen Knicks-Statement von Präsident Leon Rose.

Die Knicks schieden am Donnerstag in Spiel 6 gegen die Indiana Pacers in den Playoffs aus. Erst im Sommer 2024 verlängerte Thibodeau seinen Vertrag bei der Franchise aus New York vorzeitig bis zur Saison 2027/28.

Im Jahr 2011 war Thibodeau als Trainer der Chicago Bulls, die er von 2010 an fünf Jahre betreut hatte, als NBA-Coach des Jahres ausgezeichnet worden.