Das NBA-Team von Franz Wagner präsentiert ein neues Logo und neue Trikots. Das Rebranding ist eine Hommage an die Zeiten von Shaq und Penny.

Alles neu macht zumindest in Orlando nicht der Mai, sondern offensichtlich der Juni.

Am Dienstag hat das NBA-Team der Orlando Magic jedenfalls ein neues Logo, neue Trikots und sogar ein neues Spielfeld, inklusive des neuen Logos, vorgestellt.

Wobei so neu das alles gar nicht ist. Denn der neue Look geht vielmehr auf ein alt bekanntes Logo zurück, mit dem die Magic in den frühen 1990er Jahren mit jungen, aufstrebenden Stars wie Shaquille O'Neal und Penny Hardaway die NBA im Sturm eroberten.