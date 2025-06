Die NBA-Finals stehen vor der Tür. Die Oklahoma City Thunder treffen auf die Indiana Pacers. Wir sehen uns an, welche Franchise die Buchmacher favorisieren.

Die Oklahoma City Thunder und Indiana Pacers stehen in den NBA-Finals. Für viele Experten sind die Thunder favorisiert. Spiegelt sich das allerdings auch in den Wettquoten wider?

Die Quoten bei "FanDuel Sportsbook" geben am Montag ein klares Bild ab. Die Thunder sind bei den Buchmachern deutlich vorne.

Die Quote für eine Meisterschaft von OKC liegt bei -750 (American Moneyline). Dies entspricht umgerechnet einer Quote von 1,13 und einer Sieg-Wahrscheinlichkeit von 88,2 Prozent. Die Pacers kommen hingegen auf +530, was einer Quote von 6,3 entspricht. Nur wer auf den Underdog aus dem Osten setzt, kann also die ganz dicken Gewinne abstauben.