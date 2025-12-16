- Anzeige -
Pistons weiter auf dem Vormarsch

NBA: Nikola Jokic erneut überragend und Cooper Flagg schreibt Geschichte

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 08:56 Uhr
  • SID

Nikola Jokic spielt weiter wie von einem anderen Stern. Gegen die Houston Rockets gelangen ihm 39 Punkte. Eine Rekordnacht setzte Mavs-Rookie Cooper Flagg.

Ein überragender Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA zum fünften Sieg in Folge geführt. Der serbische Basketballstar erzielte beim packenden 128:125 nach Verlängerung gegen die Houston Rockets ein Triple-Double für den Champion von 2023, der den zweiten Tabellenplatz im Westen festigte.

"Es war ein richtig gutes Spiel für uns. Darauf müssen wir aufbauen", sagte Jokic, der herausragende 39 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists zum Heimsieg beisteuerte. Der türkische Vize-Europameister Alperen Sengün war mit 33 Punkten bester Werfer bei den Rockets.

Dallas Mavericks: Cooper Flaggs Rekordnacht reicht nicht

Die Dallas Mavericks unterlagen bei den Utah Jazz trotz 42 Punkten von Rookie Cooper Flagg mit 133:140 nach Verlängerung.

Flagg avancierte dabei zum ersten 18-Jährigen in der NBA-Geschichte mit mehr als 40 Punkten - das im Draft an Position eins ausgewählte Supertalent konnte die bereits 17. Saisonniederlage der Mavericks aber nicht abwenden.

In einem weiteren Topspiel am Montagabend besiegten die Detroit Pistons den Rekordchampion Boston Celtics mit 112:105 und untermauerten ihre Tabellenführung in der Eastern Conference.

