Die Magic bekommen Victor Wembanyama nicht in den Griff, Franz Wagner fehlt weiter verletzt. Hartenstein siegt mit OKC bei den Denver Nuggets.

Basketball-Superstar Victor Wembanyama hat den kurzen Aufwärtstrend der Orlando Magic in der NBA schon wieder gestoppt.

Das Team aus Florida um die deutschen Nationalspieler Tristan da Silva und Moritz Wagner verlor bei den San Antonio Spurs mit 103:112. Es war die fünfte Pleite aus den jüngsten sieben Partien seit der Rückkehr vom Gastspiel in Berlin.

Ohne den weiter verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) bekam Orlando vor allem Wembanyama nicht in den Griff: Der Franzose lieferte 25 Punkte, acht Rebounds, fünf Blocks, vier Steals und zwei Assists. Trotz der Niederlage bleiben die Magic als Achter der Eastern Conference im Play-off-Rennen.

Im Topspiel der Western Conference setzten sich Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder mit 121:111 bei den Denver Nuggets durch. Angeführt von Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander (34 Punkte) festigte der NBA-Champion den ersten Platz. Für die Nuggets, Dritter im Westen, kam Starspieler Nikola Jokic auf 16 Punkte.