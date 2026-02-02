Die Serie von LeBron James beim All-Star-Game hält - in diesem Jahr ist der Superstar der Lakers allerdings kein Starter.

Basketball-Superstar LeBron James steht auch zum 22. Mal in Serie im All-Star-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, allerdings erstmals nur als Reservist.

Der 41 Jahre alte Forward der Los Angeles Lakers wurde von den Trainern der Liga als einer von sieben Ersatzspielern der Western Conference nominiert.

Die 75. Ausgabe des Klassikers steigt am 15. Februar in Los Angeles – erstmals im neuen Turnierformat mit einem Weltteam und zwei US-Auswahlmannschaften mit jeweils mindestens acht Profis.

James kommt bei den Los Angeles Lakers in dieser Saison auf durchschnittlich 21,9 Punkte, 6,6 Assists, 5,8 Rebounds und 1,1 Steals. Trotz anhaltender Verletzungsprobleme und teils öffentlich angezweifeltem All-Star-Status setzte ihn die Jury auf die Liste der West-Reservisten.