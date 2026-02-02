- Anzeige -
- Anzeige -
NBA

NBA: Superstar LeBron James als Reservist beim All-Star-Game

Article Image Media
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Scott Taetsch

Die Serie von LeBron James beim All-Star-Game hält - in diesem Jahr ist der Superstar der Lakers allerdings kein Starter.

Basketball-Superstar LeBron James steht auch zum 22. Mal in Serie im All-Star-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, allerdings erstmals nur als Reservist.

Der 41 Jahre alte Forward der Los Angeles Lakers wurde von den Trainern der Liga als einer von sieben Ersatzspielern der Western Conference nominiert.

Die 75. Ausgabe des Klassikers steigt am 15. Februar in Los Angeles – erstmals im neuen Turnierformat mit einem Weltteam und zwei US-Auswahlmannschaften mit jeweils mindestens acht Profis.

James kommt bei den Los Angeles Lakers in dieser Saison auf durchschnittlich 21,9 Punkte, 6,6 Assists, 5,8 Rebounds und 1,1 Steals. Trotz anhaltender Verletzungsprobleme und teils öffentlich angezweifeltem All-Star-Status setzte ihn die Jury auf die Liste der West-Reservisten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Doncic und Jokic als Starter im Westen

Dort stehen auch Anthony Edwards (Minnesota), Jamal Murray (Denver/Kanada), Chet Holmgren (Oklahoma City), Kevin Durant (Houston), Devin Booker (Phoenix) und Deni Avdija (Portland/Israel).

In der Eastern Conference wurden Jalen Johnson (Atlanta), Donovan Mitchell (Cleveland), Karl-Anthony Towns (New York), Pascal Siakam (Indiana/Kamerun), Norman Powell (Miami), Scottie Barnes (Toronto) und Jalen Duren (Detroit) nachnominiert. Verletzungsbedingte Ausfälle und zusätzliche Plätze bestimmt traditionell NBA-Commissioner Adam Silver.

Die bereits zuvor gewählten Starter lesen sich ebenfalls prominent: Im Westen beginnen Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City/Kanada), Luka Doncic (Lakers/Slowenien), Nikola Jokic (Denver/Serbien), Stephen Curry (Golden State) und Victor Wembanyama (San Antonio/Frankreich).

Den Osten vertreten Giannis Antetokounmpo (Milwaukee/Griechenland), Jaylen Brown (Boston), Tyrese Maxey (Philadelphia), Jalen Brunson (New York) und Cade Cunningham (Detroit).

Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 02.02.2026
  • 08:45 Uhr
Nicht zu stoppen: Victor Wembanyama
News

Magic-Aufschwung vorbei - LeBron verliert in New York

  • 02.02.2026
  • 06:35 Uhr
Schröder hat einen Dreijahresvertrag bei den Kings
News

NBA: Dennis Schröder muss erneut das Team wechseln

  • 01.02.2026
  • 11:22 Uhr
January 10, 2026: Sacramento Kings guard Dennis Schroder reacts to a call during a game against the Houston Rockets at Golden 1 Center on Dec. 21, 2025, in Sacramento, California. - ZUMAm67_ 202601...

Wandervogel Schröder: Cavaliers als 13. NBA-Station

  • Galerie
  • 01.02.2026
  • 09:00 Uhr
Cooper Flagg beim Korbleger
News

Nächste Show von Flagg reicht Mavericks nicht

  • 01.02.2026
  • 08:13 Uhr
Gesperrt: Paul George
News

"Unzulässiges Medikament": NBA sperrt George für 25 Spiele

  • 31.01.2026
  • 18:45 Uhr
CHICAGO, IL - OCTOBER 26: Oklahoma City Thunder center Isaiah Hartenstein (55) looks on from the bench during the first half against the Chicago Bulls on October 26, 2024 at the United Center in Ch...
News

Trade-Deadline: Hartenstein droht wohl OKC-Abgang

  • 31.01.2026
  • 12:49 Uhr
imago images 1067862969
News

Nächste Pleite für Schröder - Orlando gewinnt furios

  • 31.01.2026
  • 08:47 Uhr
Cooper Flagg (r.) mit Zug zum Korb
News

Trotz Niederlage: Mavs feiern Fabel-Rekord von Flagg

  • 30.01.2026
  • 07:35 Uhr
Sacramento Kings v Detroit Pistons
News

NBA: Kings und Schröder verlieren in letzter Sekunde

  • 30.01.2026
  • 06:34 Uhr